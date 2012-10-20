İsrail, Gazze'ye yardım götüren Estelle'ye müdahale etti

İsrail donanması, İsveç'ten Gazze'deki ambargoyu kırmak ve bölgeye insani yardım taşımak için yola çıkan Finlandiya bandıralı Estelle isimli gemiye müdahale etti.

İsrail ordusu adına açıklama yapan Avihay Adray, Estelle gemisinin Gazze karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle, İsrail donanmasına bağlı güçlerin, geminin güvertesine çıktığını ve kontrolü ele geçirdiğini, geminin Aşdod limanına yönlendirildiğini açıkladı.

İsrail aktivistleri sınır dışı edecek

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise gemiye müdahale esnasında güç kullanılmadığı, Gazze'ye belirlenen kara güzergahı dışında hiçbir şekilde yardımlara izin verilmeyeceği ifade edildi.

Geminin Aşdod Limanı'na varmasının ardından yolcuların İsrail İçişleri Bakanlığı Göçmen Bürosu'na transfer edileceği belirtildi.

Önce canlı yayın durduruldu

Gazze'deki Ambargoyu Kırma Halk Komitesi üyesi Ali en-Nazlı ile geminin basın sorumlusu Stefan Granam ise yaptıkları açıklamalarda, gemideki canlı yayının İsrail donanması tarafından kesildikten sonra Gazze karasuları yakınlarında durdurulduğunu ifade ettiler.

İsrail'in yaptığı acımasızlık

Gemiyi Gazze'ye gönderen İsveç'teki Ship to Gaza'nın sözcüsü Victoria Strand, Associated Press'e yaptığı açıklamada, silahlı ve maskeli askerlerin gemiye bindiğini, iletişimi kestiklerini belirterek, gemideki eylemcilerin kendilerini 6 donanma gemisinin çevrelediğini söylediklerini kaydetti.

Victoria Strand ise ''Bu acımasızlık göstergesi'' dedi.

Tüm yolcuların sağlık durumları iyi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail Büyükelçiliği'nin, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, ''Tüm yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunun'' öğrenildiği belirtilen açıklamada, Yunan Parlamentosu'nun iki üyesinin de bulunduğu gemide Yunan vatandaşlarının yer almasına yönelik Dışişleri Bakanlığı'nın 17 Ekim tarihli açıklamasına atıfta bulunuldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili gelişmeleri takip ettiğine değinilen açıklamada, ''Yunan vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması ve bir an önce ülkelerine geri gönderilmeleri yönündeki taleplerin İsrail tarafından onaylandığı'' vurgulandı.

İsrail, uluslararası kanunları çiğnedi

İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım taşıyan, ''Estelle'' adlı gemiye müdahalesi Gazze'de protesto edildi. Gösteriye katılan ABD'li ünlü düşünür Noam Chomsky, İsrail'in tavrına tepki gösterdi.

Gemiye müdahalenin ardından Gazze Limanı'nda düzenlenen gösteriye katılan Chomsky, İsrail'in uluslararası kanunları çiğnediğini belirterek, saldırının ilk olmadığını, bu ülkenin daha önce de Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere müdahale ettiğini hatırlattı.