İsmail Saymaz: Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle bir araya gelen 6 muhalefet partisinin cumartesi günü gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di” dedi.

İyi Parti lideri Akşener’in o gece pek konuşmadığına dikkati çeken Saymaz, “İyi Parti'nin bir ağır topu” diyerek ismini paylaşmadığı bir kaynağının konuya ilişkin, “Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi” sözlerini aktardı.

“Kılıçdaroğlu, adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum”

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunan İyi Partili yetkili, "Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

Toplantıya dair edindiği kulis bilgileri de aktaran Saymaz, “Deva ve Gelecek'in Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları ise netleştirilmedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın Seçim Kanunu'nda yapacağı değişikliği görmek istediklerini söylüyor. Barajın yüzde 5'e indirilmesi Millet İttifakı'nda hesapları bozabilir” dedi.

Saymaz'ın Halk TV'deki yazısının tamamını okumak için tıklayın.