IŞİD'in kaçırıp seks kölesi yaptığı Ezidi kadın: Zevk için her şeyi yaparlar!

IŞİD'in seks kölesi olarak esir aldığı Ezidi bir genç kadın, IŞİD'in İngiliz bir militanı tarafından kaçırılıp satıldığını söyledi.

Independent'ın haberine göre Nihad Barakat adlı genç kadının bahsettiği İngiliz militan 'Yeni Cihatçı John' olarak bilinen Siddharta Dhar.

İngiliz IŞİD militanının, Musul'da yabancı savaşçıların üst düzey komutanlarından biri olduğu belirtiliyor.

Dhar, IŞİD'in tehdit videosunda da görülmüştü.

Hinduizm'den İslam'a geçen Dhar, Müslüman olduktan sonra Ebu Rumeysah adını kullanmaya başladı.

Dhar, 'terör suçlarından' yargılanmış ancak kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2014 yılında eşi ve çocuklarıyla Suriye'ye gitmişti.

İngiltere'de Müslümanlara ilişkin programlara yer veren British Muslim TV adlı kanala konuşan Barakat, Dhar'ın çok sayıda Ezidi kadını kendisine seks kölesi olarak aldığını ve sattığını söyledi.

Bir IŞİD militanından hamile kalan Barakat, ailesinin 27 ferdiyle beraber iki yıl önce Irak'ın Şengal kentinden kaçırıldığında 16 yaşındaydı.

Mart ayında yaşadıklarını anlatan Barakat, Suriye'de IŞİD militanının tecavüzüne uğradı, evliliğe zorlandı ve bebeğini bırakıp kaçma teşebbüsünde bulundu. Fakat sonra yakalanıp aynı işkenceleri yeniden gördü. Ve ikinci defa hamile kaldı.



"Zevk için alıyorlar"



Barakat, ilk evliliğini Avustralyalı Abdülselam Mahmud'la yapmaya zorlandı. Mahmud evlilikten yaklaşık bir buçuk ay sonra Suriye'de öldürüldü.

Mahmud'un ölümünden sonra kaçmaya çalışsa da "Kerkük yakınlarında ailesine ulaşmaya çalıştığı sırada yakalanıp Musul'da 'Ebu Dhar' adlı IŞİD liderine götürüldüğünü" söyledi.

British Muslim TV kanalının sunucusu Joseph Hayat'a konuşan Barakat, "IŞİD liderleri İslam'a geçmemiz gerektiğini, aksi halde öldürüleceğimizi söyledi" dedi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bizi üçe ayırdılar. Erkekler, evli kadınlar ve bekâr kadınlar. Sonra bekâr kadınları Musul'a götürdüler."

"Bazen zevk için gelip kadınları alırlardı. O kadınlara istedikleri her şeyi yaptılar."

Independent haberinde, Barakat'ın bahsettiği IŞİD militanının İngiliz vatandaşı Dhar olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Programın sunucusu Hayat da Independent'a açıklamasında "Elde ettiğim bilgilere göre Dhar, şimdi Musul'da lider konumunda. Barakat militanını adının bu olduğu konusunda kendinden emindi. Siddhartha Dhar'ın fotoğrafını gösterdiğimizde onu tanıdı fakat buz kesti. Başka bir şey söylemek istemedi ve telaşlandı" dedi.

Şimdi 17 yaşında olan Barakat, İngiltere merkezli AMAR adlı vakıfla beraber yadım kampanyalarına katılıyor, Ezidi kadınların yaşadıklarıyla ilgili farkındalık yaratma çalışmaları düzenliyor.

Barakat'ın iki kız kardeşi ve iki ağabeyi hala IŞİD'in elinde esir.