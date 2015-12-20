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Yaşam

IŞİD’in kaçırdığı Ezidi kadın: Yalvarıyorum size, IŞİD’i tamamen yok edin

Ağustos 2014'te Şengal’e saldıran IŞİD binlerce Ezidi kadını kaçırmıştı

20 Aralık 2015 13:19

Irak’ta Şengal bölgesine saldıran IŞİD’in kaçırdığı Ezidi Nadya Murad Taha, esaret günlerinde maruz kaldığı işkence ve tecavüzü önceki gün Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) temsilcilere anlattı. 21 yaşındaki Nadya Murad Basee Taha, “Tecavüz, kadın ve kızların bir daha normal hayat sürememesini sağlamak için bir silah olarak kullanıldı. Yalvarıyorum size, IŞİD’i tamamen yok edin”” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, köyünden kaçırıldıktan sonra Musul’daki bir eve götürüldüklerini anlatan Nadya Murad, binlerce Ezidi kadının IŞİD arasında el değiştirdiğini söyledi. Bir IŞİD üyesi tarafından alınıp götürüldüğünü anlatan Nadya, birkaç hafta sona “Giyinmemi ve makyaj yapmamı istedi” dedi. O gece adamın kendisine tecavüz ettiğini anlatan genç kız, işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını aktardı. Nadya Murad, “Beni muhafızlarla bir odaya kapadı, ben bayılana kadar suçlarını işlemeye devam ettiler. Yalvarıyorum size, IŞİD’i tamamen yok edin” dedi.

Erkek kardeşlerinin IŞİD tarafından öldürüldüğünü, üç ay sonra IŞİD’in elinden kaçmayı başardığını söyleyen Nadya, şimdi Almanya’da yaşıyor. Yaşadığı acıyı aktarırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan genç kızın başına gelenler karşısında BM Güvenlik Konseyi’ndeki temsilcilerin de etkilendiği dikkati çekti. IŞİD, 2014'ün Ağustos ayında 5 bin Ezidi erkek ve kadını kaçırmıştı. Yaklaşık 2 bini kaçmayı başarırken diğerlerinin hâlâ örgütün elinde olduğu tahmin ediliyor. 

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