HDP'li Feleknas Uca: IŞİD'in Ezidi kadınları Gaziantep'te 'köle' olarak sattığı doğru mu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, ‘IŞİD’in Ezidi kadınları Gaziantep’te bulunan bir ofiste köle olarak sattığına’ dair iddiaları meclise taşıdı. İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya soru önergesi veren Ezidi Milletvekili Feleknas Uca, önergesinin gerekçesinde, "Zorla Alıkonulan Kadınlar için Mücadele Platformu"nun 4 Ekim 2015 verilerine göre 4 bin ile 7 bin arasında çocuk ve kadın hala IŞİD elinde olduğunu belirtti.

Uca, gerekçede, “Ezidi kadın ve çocuklar dijital ortamda fotoğraflı şekilde 'köle' olarak satışa çıkarılmakta en fazla para teklif edene satılmaktadır. Ayrıca, söz konusu haber kanalları araştırmanın bu para transferinin Türkiye'deki IŞİD irtibat büroları üzerinden yürütüldüğünü ortaya çıkardı. NDR ve SWR IŞİD'in bu irtibat bürolarından birinin de Gaziantep'te yer aldığını yazdı. Buna göre pazarlık yapılan IŞİD militanı Gaziantep'te bir ofisten tutsak ticaretini yönetiyor" ifadelerine yer verdi.

“Bu büro devletin hangi birimine bağlı çalışıyor?” diye sora Uca, konuya ilişkin Bakan Ala'ya şu soruları yöneltti:

“1. Alman NDR (Kuzey Alman Radyo Tv kurumu ) ve SWR (Güney Batı Alman Radyo Tv kurumu) kanallarının kaydettiği gibi, IŞİD’in Irak ve Suriye'den kaçırdığı Ezidi kadın ve çocukların sanal sistemle Türkiye’de satışa sunulduğu iddiaları doğru mudur? Söz konusu iddialar doğru ise bu satış Türkiye istihbaratı bilgisi ya da kontrolü dâhilinde midir?

2. Sanal sistemle Ezidi kadın ve çocukların ticaretini sağlayan IŞİD terör örgütü irtibat bürolarından birinin de Gaziantep’te yer aldığı iddiaları doğru mudur?

3. Terör örgütü IŞİD’e ait olduğu iddia edilen irtibat bürosunun Gaziantep’te yer aldığı doğru ise, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının TCK md.201/b maddesi gereğince “insan ticareti yasaktır” maddesine aykırı olan insan ticaretinin ülkemizde yapılmasının yasal gerekçesi nedir? Yine, söz konusu büronun yasal statüsü nedir? Bu büro devletin hangi resmi kurumuna bağlı olarak açılmış ve hangi yasalara göre işletilmektedir? Söz konusu büro ne zamandan beri faaliyet yürütmektedir? Ülkemizde IŞİD terör örgütüne bağlı tutsak ticareti yapan kaç büro vardır? Bu bürolar hangi illerde yer almaktadır?

4. IŞİD bürosunun Gaziantep’te insan ticareti yaptığı doğru ise, bu büroda tutsak ticaretini yöneten terör örgütüne bağla kaç IŞİD mensubu çalışmaktadır? Bu kişiler kimlerdir? IŞİD terör örgütü mensubu bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma yaptınız mı? Bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma yapmadıysanız bunun yasal gerekçesi nedir? Ezidi kadın ve çocuklarının satıldığı bu terör örgütü merkezini kapatmayı düşünüyor musunuz?

5. Gaziantep’teki bu büroda kaç Ezidi kadın ve çocuk satılmıştır? Bu kadın ve çocuklar hangi tarihlerde kimlere satılmışlardır?

6. NDR ve SWR’nin iddia ettiği gibi, IŞİD terör örgütünün Ezidi kadın ve çocukların ticaretinden elde ettiği para transferinin de Gaziantep’teki bu irtibat bürosunda yaptığı doğru mudur?

7. IŞİD terör örgütünün söz konusu tutsak ticaretinde elde ettiği para transferi Gaziantep’teki büroda yaptığı doğru ise, örgüt bundan ne kadar para transfer etmiştir?”