IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Irak’ta Şengal bölgesine saldıran IŞİD’in kaçırdığı Ezidi Nadya Murad, Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi

Rudaw'da yer alan habere göre; Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Nadia Murad’ın büyük bir cesaret örneği göstererek BM Güvenlik Konseyi oturumunda IŞİD tarafından kaçırılan Ezdi kadınların çığlıklarını dile getirdiği ve IŞİD’in elindeki 3 bin 400 Ezdi kadının kurtulması için çağrıda bulunduğu belirtilerek, “Bu yüzden bizde Iraklı Nadia’yı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermekten gurur duyuyoruz” denildi.

'Kadınların sembolü olmayı hak ediyor'

Murad’ın ödülü alması için, uluslararası kamuoyuna destek çağrısında bulunularak, “Nadia, kadın şahsiyetini karalamak isteyen karanlık bir örgüte karşı mücadele eden kadınların sembolü olmayı hak ediyor” denildi.

Nadia Murad BMGK oturumunda “Tecavüz, kadınları ve kızları yok etmek için ve bir daha asla normal bir hayat yaşamamalarını garanti altına almak için kullanılıyordu” demiş ve BMGK’ya IŞİD’i yok etmeleri için çağrıda bulunmuştu.