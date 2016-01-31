IŞİD’den kurtulan Ezidi kadınlar, bekâret testine zorlanıyor

IŞİD’in esir aldığı ve köle yaptığı Ezidi kadınların, örgütün kendilerine yönelik cinsel istismarını kanıtlamak amacıyla bekâret testinden geçtiği ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), kadınların belgeleri Irak mahkemelerine sunduğunu ve bunun travma yaratan bir deneyim olduğunu aktardı.

Russia Today’in haberine göre, HRW’ın araştırmacılarından Rothna Begum, konuştuğu Ezidi kadınlardan biri olan Luna’nın IŞİD tarafından kaçırıldığını, dört kez ‘satıldığını’ ve kendisini esir alan tüm militanlar tarafından tecavüze uğradığını söylediğini aktardı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkililerinin, kadınların yaşadığı dramı ciddiye aldığını, ancak yine de bekâret testi uygulamasında ısrar ettiğini aktaran Begum, “Bu testler Irak mahkemeleri tarafından kanıt olarak görülüyor” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bekaret testlerinin “acı ve psikolojik zarara” yol açabileceğini vurgularken, örgüt açıklamasında, “Bekâret testine yer yok; bilimsel geçerliliği de yok” deniliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bekâret testi uygulamasından vazgeçildiğini ve yetkililerin, BM’nin uygulamalarıyla örtüşen, insan haklarını ihlal etmeyen başka bir yöntemde karar kıldıklarını aktardı.