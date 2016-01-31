T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD’den kurtulan Ezidi kadınlar, bekâret testine zorlanıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bekâret testi uygulamasından vazgeçildiğini aktardı

31 Ocak 2016 15:37

IŞİD’in esir aldığı ve köle yaptığı Ezidi kadınların, örgütün kendilerine yönelik cinsel istismarını kanıtlamak amacıyla bekâret testinden geçtiği ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), kadınların belgeleri Irak mahkemelerine sunduğunu ve bunun travma yaratan bir deneyim olduğunu aktardı.

Russia Today’in haberine göre, HRW’ın araştırmacılarından Rothna Begum, konuştuğu Ezidi kadınlardan biri olan Luna’nın IŞİD tarafından kaçırıldığını, dört kez ‘satıldığını’ ve kendisini esir alan tüm militanlar tarafından tecavüze uğradığını söylediğini aktardı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkililerinin, kadınların yaşadığı dramı ciddiye aldığını, ancak yine de bekâret testi uygulamasında ısrar ettiğini aktaran Begum, “Bu testler Irak mahkemeleri tarafından kanıt olarak görülüyor” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bekaret testlerinin “acı ve psikolojik zarara” yol açabileceğini vurgularken, örgüt açıklamasında, “Bekâret testine yer yok; bilimsel geçerliliği de yok” deniliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bekâret testi uygulamasından vazgeçildiğini ve yetkililerin, BM’nin uygulamalarıyla örtüşen, insan haklarını ihlal etmeyen başka bir yöntemde karar kıldıklarını aktardı.

ETİKETLER

ezidikadınbekaret testiırak kürdistan bölgesel yönetimibirleşmiş milletlerinsan hakları izleme örgütü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24