IŞİD’in Ezidi kadınları tuttuğu zindanlar görüntülendi

IŞİD'in çölde yeraltına yaptığı ve bir kişinin ancak sığdığı zindanlar görüntülendi. IŞİD, esir aldığı Ezidi kadınları seks kölesi olarak satmak için bu kara zindanlarda tutuyordu.

SkyNews'te yayınlanan görüntülere göre kumların içinde gizli kalan yukardan kilitlenen bu kara hücrelerde Ezidi kadınlar günlerce burada kapalı tutuldu.

IŞİD’in kara hücrelerinde duvara kazınan bir resim ise yaşanan dramı özetleyen türden. Esir kadınlardan biri hücrenin duvarına bir bahçeli ev, ağaç, araba ve çeşitli hayvanlar çizerek sanki eski yaşamının resmetmiş.