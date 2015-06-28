IŞİD, Tunus saldırısının videosunu yayınladı: Genelevdeki 40 kafir öldürüldü

Tunus’ta 39 kişinin öldüğü otel saldırısını IŞİD üstlenirken turistlerin önemli bir kısmı ülkeyi terk etti. Geri kalan bir grup ise dün katliamın yapıldığı yerde hayata devam etti. Saldırgan Seyfeddin Yakubi’nin (23) kurbanlarına turist kılığında ‘gülerek ve şakalaşarak’ yaklaştığı, özellikle yabancıları hedef aldığı bildirildi. IŞİD saldırgana ait olduğunu iddia ettiği bir video yayınladı. Videoda, "genelevdeki 40 kâfir öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tunus’un Susa kentindeki Riu Imperial Marhaba Oteli’nin plajında gerçekleşen ve saldırganla beraber 39 kişinin öldüğü terör eyleminin ardından dehşet anlarının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Katliamdan sağ çıkan görgü tanıklarının ifadelerine göre 23 yaşındaki Seyfeddin Yakubi adlı terörist, plaja jetskiyle geldi. Tatilci gibi gözüken Yakubi, güneşlenenlerle şakalaşıp gülüştü. Yanında plaj şemsiyesi taşıyan Yakubi, daha sonra bu şemsiyenin içinde sakladığı kalaşnikofu çıkarıp etrafa kurşun yağdırmaya başladı. Bir görgü tanığı, teröristin özellikle İngiliz ve Fransız turistleri hedef aldığını anlattı.

Nişanlısını kurtardı: Saldırı sırasında nişanlısı Matthew James (30) ile solaryumda olan Sarah Wilson (26) olayda ciddi şekilde yaralanan sevgilisinin kendisi korumak için vücudunu siper ettiğini söyledi. Sarah Wilson, “Ona hayatımı borçluyum. Ateş açılınca kendisini benim önüme attı. Onu bırakmak zorunda kaldım. Ateş devam ediyordu” diye konuştu. Bazı turistler ise otel yerine denize doğru kaçarak canlarını kurtardı.

5 dakikada katliam: Saldırıda ölenlerin çoğunun İngiliz olduğu açıklandı. Öldürülen 38 kişiden kimliği tespit edilenler arasında 15 İngiliz, 1 Alman, 1 Belçikalı ve 1 İrlandalının yer aldığı ifade edildi. Güzellik uzmanlığı üzerine blog yazan 24 yaşındaki Carly Lovett, saldırıda hayatını kaybetti. İrlandalı Lorna Carty adlı hemşire de eşiyle birlikte gittiği tatilde canından oldu. Karısıyla tatil yapan İngiliz bir turist, “Tanık olduğumuz şey dehşet vericiydi. İnanılmaz şekilde öldürüyordu. Oteli bildiği çok açıktı. İnsanları öldürmesi 7 dakika sürdü” diye konuştu. Yetkililer ise saldırının 5 dakika sürdüğünü açıkladı.

‘Tunusluları vurmadı’: Riu Imperial Marhaba adlı otelde çalışan garsonlardan biri, teröristin sadece yabancıları hedef aldığını kaydetti. İngiliz tur operatörleri Thomson ve First Choice, müşterilerini geri getirmek için 10 uçak gönderdi. Yaralıların tedavileri ise Tunus’ta sürüyor.

Dünya kınadı

Cuma günü Fransa, Kuveyt ve Tunus’ta düzenlenen saldırılara tüm dünyadan kınama mesajı geldi. Tunus’ta iktidar ortağı olan Müslüman Kardeşlere yakın En Nahda, Tunus’un Susa kentindeki turistik tesislere düzenlenen saldırıyı kınamak için eylem yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı El Bacı Kaid el Sebsi, yaralıları hastanede ziyaret ederken birçok Tunuslu, kan vermek için hastaneye koştu.

Ülkede iktidar olan En Nahda yaptığı açıklamada “Tunus, önemli bir demokratik değişim yaşadı, Arap baharı için bir başarı öyküsü. Ancak ülkemiz hâlâ kırılgan. Bölgemizde hâlâ küçük ama zehirli gruplar, İslam’ı yanlış bir şekilde yorumluyorlar ve Tunus’taki ilerlemeyi her ne pahasına olursa olsun yok etmek istiyorlar” dedi. Nahda kınama mesajında, suçluların adalet önüne getirilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Tunus’taki saldırıları kınadı. ABD yönetimi, teröre karşı dayanışma içinde olduğunu bildirdi. AB Dış Politika Komiseri Mogherini, “Hepimiz aynı teknedeyiz” diyerek medeniyetlerin işbirliği içinde olması gerektiğini belirtti.

Saldırganın videosu ortaya çıktı

Tunus’taki saldırıyı da 27 kişinin öldüğü Kuveyt’teki Şii camisine yönelik saldırıyı olduğu gibi IŞİD üstlendi. Terör örgütü, hedef alınan oteli ise ‘genelev’ olarak niteledi. Saldırıyı gerçekleştiren Seyfeddin Yakubi’nin kod adının Ebu Yahya el-Kayravani olduğu açıklandı.

IŞİD örgüt içindeki adının Ebu Yahya Kayravani olduğunu ilan ettiği teröristin silahlarla çekilmiş bir videosunu yayınladı. Videoda, ‘Halifeliğimizin askeri, güvenlik önlemlerine rağmen hedefine ulaştı ve genelevdeki 40 kâfiri öldürdü’ ifadeleri kullanıldı.

Yakubi’nin Tunus’un yoksul bölgesi Silyana Vilayeti’ndeki bir köyden geldiği ve Kayravan kentindeki üniversitede öğrenci olduğu ortaya çıktı. Tunus Başbakanı Habib Essid, “Derslerine her zaman iştirak eden iyi bir öğrenciymiş” açıklamasını yaptı.Tunuslu güvenlik kaynakları, terör bağlantısı tespit edilemeyen Yakubi’nin kısa zaman içinde radikalleşip aşırılık yanlılarının ağına düştüğü ve öğrencilik hayatından uzaklaştığı görüşünde. ABD ve Tunuslu yetkililer, cuma günü dünyanın üç ayrı yerindeki terör saldırılarında bir koordinasyon olup olmadığını araştırıyor. Ancak saldırganların tek başlarına hareket ettikleri için ‘Yalnız kurt’ diye anılan örgüt sempatizanları olabileceği söyleniyor.

Saldırgan ‘yalnız kurt’

Fransa’nın Isere bölgesinde bir kişinin kafasını kesen ve ardından da doğalgaz tesisine küçük çaplı bombalı saldırı düzenleyen Yassin Salhi’ye (35) eşlik eden bir başka eylemci belirlenemedi. Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Yassin Salhi’nin yanı sıra eşi, kız kardeşi ve şüphelinin de bulunduğu 4 kişinin sorgularının devam ettiğini ancak şu ana kadar saldırgana herhangi birinin eşlik ettiğine dair veriye ulaşılamadığını bildirdi. Onun da tek başına hareket eden ‘yalnız kurt’ olduğu sanılıyor. Öte yandan Kuveyt polisi, Şiilerin İmam Sadık Camisi’ne yapılan ve 27 kişinin öldüğü saldırının ardından baskınlar düzenledi. Kuveyt’teki Büyük Cami’de yapılan cenaze namazına Şiiler ve Sünniler birlikte katıldı.