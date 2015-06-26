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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta turistik otele saldırı

Tunus'un sahil kenti Susa'da turistik iki otele saldırı düzenlendi. Olayda en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor.

26 Haziran 2015 19:27


Tunus'un Akdeniz kıyısındaki Susa kentinde Marhaba Hotel adlı turistik tesise düzenlenen saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu belirtiliyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın terör saldırısı olduğu ve saldırganın ise öldürüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve olası diğer saldırganların arandığı da belirtildi.

Tunus medyasında yer alan haberlerde, 'silahlı teröristler'in otele saldırdığı ve daha sonra güvenlik güçleri ile aralarında çatışma çıktığı kaydediliyor. Bazı haberlerde de saldırının iki oteli hedef aldığı belirtiliyor.

Başkent Tunus'tan 150 kilometre uzaklıktaki Susa, Avrupalı ve komşu kuzey Afrikalı turistlerin rağbet gösterdiği bir tatil kenti. Tunus geçen mart ayında da başkentteki Ulusal Bardo Müzesi'ne düzenlenen saldırı ile sarsılmıştı.

Olayda çoğu yabancı turist 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu El Kaide'nin Tunus'taki uzantısı üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TunusSusaAkdenizMarhaba HotelBakanlığıSusa AvrupalıAfrikalıUlusal Bardo Müzesi Kaide TunusDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/Reuters/HS/BK

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