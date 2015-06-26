Kanlı cuma: Fransa, Tunus, Kuveyt ve Somali'deki saldırılarda 86 kişi öldü

Fransa'nın doğusundaki Lyon kenti yakınlarındaki bir fabrikada düzenlenen saldırıda, bir işveren, işçisi tarafından kafası kesilerek öldürüldü. Avrupa Fransa’da yaşanan saldırının şokunu yaşarken bir saldırı haberi de Tunus’tan geldi. Suse kasabasındaki iki otele düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında turistlerin de bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. Somali’de Afrika Birliği askerlerine düzenlenen saldırıda 30 kişi ölürken, Kuveyt’te IŞİD’in Şii camisine düzenlediği saldırıda da 27 kişi hayatını kaybetti. Dört saldırıda ölenlerin sayısı 86’ya ulaştı.

Fransa ‘terör saldırısı’ dedi

Fransa'nın doğusundaki Lyon kenti yakınlarındaki bir fabrikada düzenlenen saldırıda bir işveren, işçisi tarafından kafası kesilerek öldürüldü. Olayın ardından yakalanan zanlılarından birinin 2006'da sorgulandığı ortaya çıktı.

ABD'li bir şirkete ait gaz fabrikasına araçla giren iki saldırganın tesiri düşük patlayıcılar infilak ettirdiği belirtildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırının ardından olay yerine gelen polis, fabrikanın girişinde, başı kesilmiş işverenin cansız bedenini buldu. Saldırıda iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

AFP'ye konuşan kaynaklar, üzerinde Arapça yazılar olan kesik başın, fabrikanın kapısına asılı bulunduğunu söyledi. AFP, saldırının ardından bir şüphelinin tutuklandığını ve bu şahsın istihbarat servisleri tarafından tanınan biri olduğunu bildirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ülkeye dönmeye karar verdi. Brüksel'de konuşan Hollande, saldırganın niyetinin patlama çıkarmak olduğundan bir kuşku duyulmadığını söyledi. "Terör saldırısı" olarak tanımladığı olayın ardından bir zanlının yakalandığını söyleyen Hollande, "Asla korkuya teslim olmayacağız" dedi.

Fransız savcılığı, saldırının ardından terörle bağlantılı cinayet ve cinayet girişimi soruşturması açıldığını duyurdu.

Uluslararası basın, bugünkü saldırının, Fransa'da 7 Ocak'ta teröristlerin, başkent Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'yu basarak 11 kişiyi öldürdüğü olaydan yaklaşık altı ay sonra gerçekleştiğine dikkat çekti. 9 Ocak'ta da Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen Kouachi kardeşlerin arkadaşı olduğu belirlenen Amedy Coulibaly, bir koşer markettekileri rehin almış, olayda beş kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD, Kuveyt’teki saldırıyı üstlendi

Kuveyt'te Şiilere ait bir camiye cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. 2 bin kişinin namaz kıldığı anda yapılan saldırı sonucu en az 27 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından intihar saldırısı olduğu belirtilen patlama, kentin doğusunda bulunan İmam Sadık Camii'nde meydana geldi.

Kuveyt Emiri Şeyh Cabir el-Mübarek el-Sabah, saldırıda yaralananları ziyaret ettikten sonra Reuters'a konuştu. El Sabah, "ulusal birliğe tehdit" olarak değerlendirdiği saldırıya ilişkin şunları söyledi: "Bu saldırı bizim ulusal birliğimizi hedef alıyor. Ama işleri çok zor. Artık çok daha güçlüyüz."

Tunus’ta kanlı saldırı: 28 ölü

Fransa ve Kuveyt'in ardından Tunus da teröre hedef oldu. Tunus'taki iki turistik otelin plajını basan silahlı saldırgan en az 28 kişiyi öldürdü.

AFP'nin haberine göre, Tunus İçişleri Bakanlığı, Suse kasabasındaki Imperial Marhaba ve Soviva otellerinin plajına düzenlenen saldırıda en az 27 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Kalaşnikoflu saldırganlardan birinin polis tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Bir görgü tanığı, "Saldırgan genç bir adamdı. Turist gibi giyinmişti" dedi.

Tunuslu üst düzey güvenlik yetkilisi Refik Çelli, öldürülen saldırganın Tunuslu bir öğrenci olduğunu ve polis ya da istihbarat servislerince tanınan bir kişi olmadığını belirtti. Çelli, Tunus'un orta bölgesindeki Kayruan bölgesinden gelen saldırganın, yanındaki Kalaşnikof'u plaj şemsiyesinin altında saklayarak otele girdiğini ve havuzun olduğu bölümden geçerek plaja ulaşana kadar gördüğü insanları vurduğunu söyledi.

Çelli, saldırının tek kişi tarafından gerçekleştirildiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Somali’de Eş Şebab baskını

Somali'de de Eş Şebab örgütü Afrika Birliği askerlerinin bulunduğu bir kışlaya saldırı düzenledi.

Bombalı araçla yapılan saldırı, başkent Mogadişu ile Baidoa kentini bağlayan yol üzerinde bulunan Leego üssünde bulunan 30 askerin ölümüne neden oldu.

Eş Şebab, üssün kontrolünü eline geçirdiğini ileri sürdü.