Fransa'da kimya fabrikasına saldırı



Yetkililer tarafından verilen ilk bilgilere göre olay şöyle gelişti: Lyon'un güneydoğusundaki Saint-Quentin-Fallavier'de bir kimya fabrikası bir silahlı saldırgan tarafından basıldı.

Saldırgan bir kişiyi kafasını keserek öldürdü. Saldırıda iki kişi de yaralandı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Polis saldırganın birlikte hareket etmiş olabileceği diğer şüphelileri arıyor.

Kesik başın üzerinde Arapça yazılar

Olay yerinde yapılan incelemede "bir İslamcı örgütün bayrağı" olduğu ileri sürülen bez parçası buldu. Kesik başın üzerinde de Arapça yazıların yer aldığı kaydedildi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, hassas bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve olay yerine gitti.

Fransa bundan yaklaşık bir yıl önce terör saldırısına hedef olmuş, "Charlie Hebdo" mizah dergisi ve bir koşer markete düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi katledilmişti.