Tunus’ta iki otele terör saldırısı, 28 ölü

Tunus'un Sousse kentinde iki otele saldırı düzenlendi. Tunus İçişleri Bakanlığı, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganlardan biri öldürüldü. Tunus İçişleri Bakanlığı olayı 'terör saldırısı' olarak niteledi.

Saldırı sonrası otelin dışından silah seslerinin duyulduğu ifade edildi. Saldırıya uğrayan otellerden birinin El Mouradi Palm Marina, diğerinin ise Imperial Marhaba adlı beş yıldızlı turistik otel olduğu açıklandı.

Ölenlerin arasında İngiliz, Alman ve Belçikalı turistlerin de olduğu öğrenildi.

Sosyal medeyada, polis tarafından öldürülen silahlı saldırganlardan birinin fotoğrafı paylaşılıyor: