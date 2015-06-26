Fransa'da fabrikaya saldırı; saldırgan bir kişinin kafasını kesti!

Fransa'nın İsviçre sınırında yer alan Grenoble ve Lyon kenti arasında bulunan doğalgaz fabrikasına saldırı düzenlendi.

Fransız basınında yer alan iddiaya göre, kimliği açıklanmayan saldırgan tesisteki gaz deposunu patlattı. Saldırganın bir kişiyi kafasını keserek öldürdüğü belirtiliyor. Yerel meyda, fabrikanın önünde bulunan kesik başın üzerinde Arapça yazılar bulunduğunu aktardı. Olay yerinde ayrıca yine üzerinde Arapça yazılar olan ve radikal İslamcı bir örgütü aite olduğu öne sürülen bir bayrak bulundu.

Fransız yetkililer kafası kesilen kişinin zanlının işvereni olduğunu açıkladı.

Saldırganın sabah saatlerinde Lyon yakınlarında bulunan orta büyüklükteki kimyasal gaz fabrikasına saldırı düzenlediği, saldırıda fabrikanın gaz depolanan bölümlerinde bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fransız Le Dauphine gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı iddiaya göre, 30 yaşlarında olduğu belirtilen kişi saldırı esnasında "IŞİD üyesiyim" diye bağırdı.

Ülkenin güneydoğusundaki Saint-Quentin-Fallavier'daki sanayi bölgesinde yer alan fabrikaya düzenlenen saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen 30 yaşlarındaki bir şüphelinin Fransız istihbaratı DGSI tarafından yakalandığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tutuklanan adamın kimliği henüz doğrulanmadı. Bakanlık yetkilileri olayla ilgili detay vermekten kaçındı.

Y aralıların sayısı bilinmiyor

TSİ 9.50 civarında meydana gelen saldırı neticesinde birkaç kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan emniyet güçleri, saldırının detayları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Fransa alarma geçti

ABD merkezli 'Air Products' isimli şirkete ait olan fabrikaya düzenlenen saldırının ardından Fransa'nın çeşitli bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı da gelen bilgiler arasında.

Fabrikaya düzenlenen saldırının ardından yaralananların sayısı şu an için bilinmiyor.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Paris Savcılığı'nın konuya ilişkin terörizm soruşturması başlattığı ve savcılık inceleme ekibinin olay yerine hareket ettiği belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye hareket eden İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nun ilerleyen saatlerde ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Hollande: Terörist eylemin tüm özelliklerini taşıyor

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nden ayrılmasının ardından bir basın açıklaması düzenleyen Hollande, saldırganların bir ya da iki kişi olabileceği, patlama yaratmak amacıyla fabrikaya hızla girdiği bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Saldırıda yaralananların ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten François Hollande, “Saldırı bir terörist eylemin bütün özelliklerini taşıyor” dedi.

Hollande, “Korkuya kapılamayız. Fransızlar, onları korumamızı ve bu grupların kökünü kurutmamızı bekliyor. Gerekli önlemleri alacağız” diye konuştu.

Cazeneuve: Saldırganının daha önce bir suç dosyası yoktu, sadece tahmini bir şüpheli bir profili vardı

Hollande’ın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Cazeneuve ise saldırının ‘terörist bir karaktere‘ sahip olduğunu söyledi.

Yakalanan şüphelinin radikal yaklaşımlar içinde olduğu gerekçesiyle 2008’den bu yana takip edilen Yasin Salhi olduğunu belirten Cazeneuve, “Saldırganının daha önce bir suç dosyası yoktu, sadece tahmini bir şüpheli bir profili vardı. 2008’den bu yana takip ediliyordu. Bir dizi selefi aktivitelerde bulunduğu biliniyordu, radikal yaklaşımlar içnde olduğu biliniyordu” dedi.

Fransa’da uzun süre önce terörizm alarmı verildiğini kaydeden Bernard Cazeneuve, “Fransa’nın tüm bölgelerinde alarma geçmiş durumdayız. bu güvenlik planı içinde tehlikeli olduğunu düşündüğümüz her nokta var. Camiler, kiliseler sinagoglar dahil” diye konuştu.

Kouachi kardeşlerin intikamı mı?

Uluslararası basın, bugünkü saldırının, Fransa'da 7 Ocak'ta teröristlerin, başkent Paris'te hiciv dergisi Charlie Hebdo'yu basarak 11 kişiyi öldürdüğü olaydan yaklaşık altı ay sonra gerçekleştiğine dikkat çekti. 9 Ocak'ta da Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen Kouachi kardeşlerin arkadaşı olduğu belirlenen Amedy Coulibaly, bir koşer markettekileri rehin almış, olayda beş kişi hayatını kaybetmişti.