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Dünya

Kuveyt'te Şii camisine saldırı; 27 ölü

Kuveyt'te Şii camisine cuma namazı sırasında saldırı düzenlendi

26 Haziran 2015 17:31

Kuveyt’in başkenti Kuveyt'te bulunan Şii camisi İmam Sadık’a Cuma namazı esnasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi. Caminin, kentteki Şiilerin en fazla kullandığı cami olduğu ifade edildi.

Geçen ay Suudi Arabistan'daki Şii camilerine intihar saldırıları düzenlenmiş ve saldırıları IŞİD üstlenmişti. Suudi Arabistan'da 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında Kuveyt Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Bu, masumca ibadet eden kişilere karşı korkunç bir saldırıdır" denilmişti.

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kuveytcamibombaİmam Sadık

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