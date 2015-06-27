Erdoğan, Kuveyt ve Tunus'ta gerçekleşen saldırıları kınadı

Bugün Kuveyt'te ve Tunus'ta gerçekleşen saldırılara ilişkin Cumhurbaşkanlı resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Terörden yıllarca muzdarip olan ve terörün her türüne karşı çıkan bir ülke olarak, bu acılı günlerinde Kuveytli ve Tunuslu kardeşlerimizin kederlerini paylaşıyor, terörizmle mücadele konusunda kendileriyle tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, 'Kuveyt'te en az 10 kişinin, Tunus'ta ise aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 30 insanın hayatını kaybetmesine yol açan bu menfur saldırılar, Türk halkını derinden üzmüştür.' denildi.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye olarak, Kuveyt'te Şiilere ait bir camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısını ve Tunus'un Suse kasabasında iki turistik oteli hedef alan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Kuveyt'te en az 10 kişinin, Tunus'ta ise aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 30 insanın hayatını kaybetmesine yol açan bu menfur saldırılar, Türk halkını derinden üzmüştür.



Kuveyt ve Tunus'un huzur ve istikrarını hedef alan, Kuveyt'te mezhep çatışması çıkarmayı amaçlayan bu kanlı saldırılar, terörizmle mücadele konusunda uluslararası ve bölgesel işbirliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır.



Saldırıların rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'da gerçekleştirilmesi, saldırganların vahşetlerini, kutsal değerleri hiçe saydıklarını göstermektedir.



Terörden yıllarca muzdarip olan ve terörün her türüne karşı çıkan bir ülke olarak, bu acılı günlerinde Kuveytli ve Tunuslu kardeşlerimizin kederlerini paylaşıyor, terörizmle mücadele konusunda kendileriyle tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.



Terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, kardeş Kuveyt ve kardeş Tunus'a başsağlığı diliyoruz.