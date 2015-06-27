Tunus'taki saldırıyı IŞİD üstlendi

Tunus'un Susa kentindeki bir otele düzenlenen ve aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı IŞİD üstlendi.

Örgüte yakın bir sosyal paylaşım sitesi hesabında yer alan açıklamada, "Tunus'un Susa kentinde Haçlı ittifakı reayasına karşı onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı kaliteli bir saldırı gerçekleştirildi" ifadesine yer verildi.

Söz konusu eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen ve altında "Ebu Yahya el-Kayravani hilafet askeri" yazılı bir kişiye ait fotoğraf paylaşılan açıklamada saldırının amacına ulaştığı ileri sürüldü. Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı saldırıyı düzenleyen kişinin Kayravan kentinden Tunuslu bir öğrenci olduğunu açıklamıştı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada ise saldırıda aralarında Tunus, Almanya, İngiltere ve Belçika vatandaşlarının bulunduğu 39 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Tunus'ta 18 Mart'ta Bardo Müzesi'ne düzenlenen baskında çoğunluğu turist 23 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği "kanlı saldırı" uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.