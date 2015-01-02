IŞİD 1-9 yaş arası kızları 200 bin dinara satıyor

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) işgal ettiği yerlerde yakaladığı Hıristiyan ve Ezidi kadınları köle pazarlarında sattığı iddiaları ilk kez resmi olarak belgelendi.

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Irak'ta öldürülen IŞİD'in "emir" statüsünü verdiği üst düzey bir yöneticisinin üzerinden çıkan ve örgütün mührünün bulunduğu belgede, IŞİD tarafından bir pazar kurulduğu, burada Hıristiyan ve şeytana tapan kadınların satıldığının yazıldığı belirtildi.

Üzerinde hicri takvime göre 14 Zilhicce 1435 (16 Ekim 2014) tarihi bulunan belgede pazarda her yaştan kadının olduğu, yaşı büyük kadınların ucuz, yaşı küçüklerin ise daha pahalı fiyata satıldığı belirtildi.

'Alışverişi kabul etmeyenler öldürülecek'

IŞİD'in sadece yönetici düzeyindeki emirlerine gönderdiği belirtilen "ganimet satış fiyatları" belgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bismillahirrahmanirrahim. Bize bir haber geldi. Kadınları ve ganimetleri satmak için bir çarşı var. Bu çarşıda fiyatlar şu anda çok düştü. Fiyatların düşmesi İslam ekonomisi düştüğü içindir. Bu alışverişi kabul etmeyenler öldürülecektir."

Belgede, ganimet satışındaki düşüşün ardından IŞİD gelirlerinin ve mücahitlerin finansmanının karşılanması nedeniyle ganimetlerin satıldığı pazarlara kontrol konulmasının gerektiği kaydedildi.

1-9 yaşındaki kızlar 200 bin dinar

Belgenin alt kısmındaki fiyat listesinde satılacak kadınların tümünün yanında "şeytana tapan veya Hristiyan kadınlar" ifadeleri yer aldı. Listeye göre 30- 40 yaş arasındaki bir kadının 75 bin dinara (139 TL) satılacağı belirtildi. Listede 20-30 yaş arasındaki kadının 100 bin dinar (186 TL), 10-20 yaş arasındaki kadının 150 bin dinar (278 TL), 40-50 yaşında olan kadınların 50 bin dinara (92 TL) satılacağı kaydedildi. Listenin en altında ise 1-9 yaş aralığında bulunan kızların ise 200 bin dinara (370 TL) satılacağı talimatı verildi.

Türkler ve Suriyeliler istediği kadar kadın alabilir

Belgenin en alt kısmındaki açıklamada ise bir kişinin en fazla 3 kadın alabileceği belirtildi. Açıklama kısmında sadece Türkler ve Suriyelilerin istediği kadar kadın satın alabileceği ifadeleri yer aldı.

Irak'ta bulunan güvenlik güçleri, IŞİD'in Musul'da büyük bir ekonomik kriz yarattığını ve örgütün bu krizden kurtulmak için çareler aradığını belirtti. Uzmanlar, ele geçirilen belgenin örgütün köle pazarlarındaki satışı düzenlemek için yazmış olabileceğini kaydetti.