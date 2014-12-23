IŞİD'in eline düşen Ezidi kadınlar intihar etmiş!

Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı rapora göre, terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kaçırılan yüzlerce Ezidi kadının örgütün elinde seks kölesi olarak kullanıldığı, cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıktı. Raporda ayrıca esir düşen çok sayıda Ezidi kadının yaşadıklarından dolayı intihar ettiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı "Cehennemden Kaçış" adlı raporu yayınlayan İngiliz basını, Irak Şam İslam Devleti'nin Kuzey Irak'tan kaçırdığı Ezidi kadınları seks kölesi olarak kullandıklarını, bir kısmının bu durumdan kurtulmak için kendi yaşamlarına son verdiklerini yazdı.

Gonca Yağcı’nın DHA’daki haberine göre, "Cehennemden Kaçış" adı verilen raporda IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadınları, seks kölesi olarak kullandığı, işkence ve kötü muameleye maruz bıraktıkları belirtilirken örgütün elinden kurtulan genç kadınlarla yapılan dikkat çekici röportajlara ve açıklamalara yer verildi.

İngiliz basınının Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna dayanarak aktardığı bir röportajda, IŞİD'den kaçan 27 yaşındaki Wafa takma adlı genç kadın, zorla evlendirilmemek için kız kardeşi ve kendisinin hayatlarına son vermek istediklerini söylüyor.

‘Kendimizi öldürmek istedik’

Wafa röportajda şunları anlatıyor: "Boğazımıza eşarplarımızı dolayıp bütün gücümüzle çekip kendimizi öldürmek istedik. Bayılmışım. O olaydan sonra birkaç gün konuşamadım... Birçok kadın 'hediye' veya 'satılık' olarak cihatçılara ve onları destekleyenlere veriliyor. Yine birçoğu İslam dinini seçmeye zorlanıyor."

Raporda, Kuzey Irak'ta 40'tan fazla eski kadın rehine ile konuşan Uluslararası Af Örgütü'nün Uzman Kriz Yanıt Danışmanı Donatelle Rovera'nın ifadelerine de yer verildi. Rovera, yüzlerce Ezidi kadın ve kızın IŞİD yüzünden cinsel şiddet ve seks köleliği dolayısıyla yaşamlarının alt üst olduğunu belirtti. Seks kölesi olarak 14-15 yaşındaki hatta daha küçük yaştakilerin kullanıldığı, IŞİD militanlarının tecavüz suçunu da en az savaş suçu kadar fazla işlediklerini belirten Rovera, 19 yaşındaki Jilan'ın Musul'da tutsak edildikten sonra tecavüze uğrama korkusu dolayısıyla intihar ettiğini söyledi.

IŞİD'in elinden kaçan ve Jilan ile aynı odada tutulan iki kız röportajda şunları söylüyor, "Bir gün bize banyo yaptıktan sonra dansçıların giydikleri kıyafetlere benzeyen kıyafetleri giymemizi söylediler. Jilan kendini banyoda öldürdü. Bileklerini kesti ve kendini astı. Çok güzel bir kızdı. Sanırım, bir adamın onu alacağını biliyordu. O yüzden kendini öldürdü."

Hamile annesi ve diğer aile üyeleriyle birlikte evlerinden kaçırılan 16 yaşındaki Randa takma isimli genç kız ise bir adama 'satılık' veya 'hediye' olarak verildiğini ve tecavüze uğradığını belirterek şunları söyledi: "Bana ve aileme yaptıkları gerçekten çok acı vericiydi. IŞİD, hayatlarımızı mahvetti. Aileme ne olacak? Onları bir daha görecek miyim bilmiyorum?"

IŞİD'in 'Tutsakları ve Köleleri Almakla İlgili Sorular ve Yanıtlar' adıyla hazırlanan broşürde 'ergenliğe erişmemiş bir kadın köle ile eğer cinsel ilişkiye hazırsa ilişkiye girilebileceği' yazıyor.

Kürt Bölgesel Yönetimi, 3 bin 500'den fazla Ezidi erkek, kadın ve çocuğun kayıp olduğunu da açıkladı.