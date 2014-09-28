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Dünya

IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadınlardan haber alınmıyor

IŞİD'in Şengal'de kaçırdığı belirtilen binin üzerindeki Ezidi kadının akıbeti belirsizliğini koruyor

28 Eylül 2014 19:33

IŞİD'in Şengal bölgesinde yaptığı katliamlar sonrasında kaçırılan kadınların akıbeti belirsiz. Uluslararası kuruluşlarca yapılan araştırmalarda, bin ile 5 bin arasında Ezidi kadının nerede olduğu bilinmiyor. Alman Yeşiller Partisi Hesse Eyalet Milletvekili Mürvet Öztürk, Şengal'e yaptığı seyahate ilişkin verdiği bir röportajda, kaçırılan Ezidi kadınların sayısının en az bin olduğunu söyledi. Frankfurter Rundschau gazetesine konuşan Kürt milletvekilli, kaçırılan kadınların ne Ortadoğu’da ne de Batı ülkelerindeki tartışmalara konu olmamasını eleştirdi.

 

'Bu kadınları nasıl kurtaracağız'

 

Öztürk röportajında, “Batı bu konuyla ilgilenmelidir. Nerede bu kadınlar? Gizli servislerin elinde herhangi bir bilgi varmıdır? Bu kadınları nasıl kurtaracağız?” diye sorarak tepkisini dile getirdi. “Ezidi kadınların ‘İslam gelini’ olarak satılmalarına göz yumulamayacağını” dile getiren Öztürk, Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in konuyla ilgilenmesi için çağrıda bulundu. 

Ezidi Milletvekili Viyan Dahil ile de görüşen Öztürk, Women Empowerment Organization adlı kadın hakları kuruluşunun konuyla yakından ilgilendiğini bildirdi. Öztürk’ün verdiği bilgilere göre, bu kuruluş tarafından yapılan araştırmalar sonucunda IŞİD tarafından kaçırılan en az 300 Ezidi kadının ismi netleştirilmiş durumda. Ancak, IŞİD saldırıları sonrası Ezidilerin farklı ülke ve bölgelere sığınmaları nedeniyle, kaçırılan kadınların gerçek sayısı tespit edilemiyor.

 

'Ya köle olarak satılıyorlar ya da fidye isteniyor'

 

Yeşiller milletvekilinin Ezidilerin kutsal mekanı Laleş’te yaptığı görüşmelerde alınan bilgilere göre de, kaçırılan genç kız ve kadınlar 500 ila bin euro arasında değişen paralar karşılığında satılıyor. Maddi durumu iyi olan ailelerden ise, kızlarının serbest bırakılması karşılığında 5 ila 10 bin euro arasında değişen fidyeler isteniyor.

Şengal’de kaçırılan genç kız ve kadınların birçoğuna zorla dini nikah kıyıldığı, bazılarının ise Musul ile Suriye’nin doğusundaki kentlerdeki köle pazarlarına götürüldüğü biliniyordu.

 

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