ABD Kobanê'de IŞİD’i vurdu

Suriye harekâtının altıncı gününde ABD ve koalisyon güçleri, Kürt bölgesi Kobanê’deki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerini de ilk kez vurdu. Saldırı, Amerikalı yetkililerden Kobanê’ye müdahale etmelerini isteyen HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Washington’daki temaslarının ardından gerçekleşti.

ABD ve koalisyon güçleri, Suriye'de IŞİD hedeflerine karşı pazartesi sabaha karşı başlattığı operasyonun altıncı gününde, IŞİD'in Kürt bölgesi Kobanê'yi kuşatan kuvvetlerini de ilk kez vurdu.

Tolga Tanış’ın Hürriyet’teki haberine göre, Cumartesi sabahı ABD’nin bölgedeki ordusu CENTCOM’un yaptığı açıklamaya göre cuma ve cumartesi boyunca yürütülen saldırılarda savaş uçakları ve insansız hava araçları, Suriye’deki IŞİD hedeflerine yedi ayrı hava harekâtı düzenledi. Ve Suriye’de ülkenin kuzeydoğusunda kalan Haseke’deki bir IŞİD aracı, yine Haseke çevresinde IŞİD güçlerinin kullandığı birçok bina, Kobanê ve Halep arasında kalan Manbij’e yakın bir IŞİD komuta merkezi ve örgütün merkez olarak kullandığı Rakka’daki IŞİD unsurları dışında, Kobanê sınır geçişinde bir IŞİD binası ile iki zırhlı aracı imha edildi. CENTCOM, Amerikan Hava Kuvvetleri ve Amerikan Donanması’na ait saldırı uçakları dışında, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait savaş jetlerinin de harekâta katıldığını duyurdu.

'Türkiye engelliyor'

ABD’nin, ağır bir IŞİD kuşatması altında kalan ve katliam riski yaşayan Kürt bölgesi Kobanê’ye neden şimdiye kadar müdahale etmediği tartışma konusu olmuştu. Amerikalı yetkililer, bu konuda durumu izlediklerini söylemekle yetinirken, Washington’daki ikincisi düzenlenen yıllık Kürt konferansına katılmak üzere ABD’ye gelen HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise Beyaz Saray ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yürüttüğü kapsamlı görüşmelerin ardından ABD’nin harekâta Kobanê’yi dahil etmemesinde Türkiye’nin rolü olduğunu savunmuştu.

Kentteki temaslarıyla ilgili dün gece bir basın toplantısı düzenleyen Demirtaş, “En azından uluslararası koalisyon gücünün acil olarak Kobanê’deki katliam tehlikesine duyarsız kalmaması gerektiğini her yerde belirttik” derken, Amerikalı yetkililerden buna nasıl cevap aldığı sorusuna ise “Cevap pratikte belli olur” demişti.

HDP Eşbaşkanı, “ABD’nin Kobanê’ye müdahale etmemesinde Türkiye’nin bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ise “Bunu hissediyoruz (Amerikalı yetkililerle) görüşmelerimizde. Bizim yaptığımız çalışmalara karşı bir diplomasi yürütüldüğünü hissediyoruz” diye cevap vermişti.