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Dünya

IŞİD'in köle pazarında sattığı Ezidi kız: Babam yaşında şeyhe sattılar

IŞİD'in Sincar'da kaçırıp, Musul'da köle pazarında bir şeyhe sattığı 14 yaşındaki Ezidi çocuk, 27 gün süren esaretin ardından kaçmayı başardı

08 Eylül 2014 18:49

IŞİD'in Sincar'da kaçırıp Musul'da sattığı 14 yaşındaki Ezidi çocuk, köle pazarında babası yaşında bir şeyhe satılmasının hikayesini anlattı.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Irak’ta IŞİD’in köleleştirdiği Ezidi çocuklardan biri bir ay sonra kaçıp ailesine kavuşabildi. İtalyan RaiNews kanalının, güvenlik gerekçesiyle “Somaa” takma ismini verdiği yüzü gösterilmeyen çocuk, IŞİD’in kendisini kaçırıp nasıl köleleştirdiğini anlattı.

 

'Yakaladıkları erkeklerin hepsini öldürdüler'

 

“O sabah köyümüz Tel Afer’den kaçtık. Başka bir köye gittik. Ama yarım saat sonra teröristler o köye de geldi. Bizi üç gruba ayırdılar: Bekar kadınlar, yaşlı kadınlar ve genç erkekler. Genç erkeklerin hepsini öldürdüler. Benim kardeşim de onların arasındaydı, onu ölürken gördüm. Bizi de yanlarına alıp götürdüler.”

 

Babası yaşında Selefi şeyhe satıldı

 

Somaa, Musul’a götürüldüğünü ve köle pazarında satıldıklarını anlattı. Somaa şöyle devam etti: “Arkadaşımı ve beni Felluce’den gelen iki selefi şeyhe sattılar. İkisi de babamız yaşındaydı. Bizi tehdit ediyorlar ve bahanelerle sürekli dövüyorlardı.”

Somaa ve arkadaşı kilit altında 27 gün ağır koşullarda tutulmuş ve şeyhlerden biri odanın kapısını kilitlemeyi unutunca, evden kaçabilmişler.

Yürüyerek 75 kilometre ötedeki Bağdat’a giden Somaa ve arkadaşı, oradaki akrabaları sayesinde, Kuzey Irak’ın Duhok kentinde kurulan çadır kentteki ailelerini bulmuş. Somaa, Musul köle pazarında satılığa çıkarılan yüzlerce çocuğu gördüklerini söyledi.

 

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