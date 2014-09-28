Washington Post: IŞİD'in Süleyman Şah Türbesi’ndeki askerleri rehin aldığına inanılıyor!

Amerikan Washington Post gazetesi, Kobanê’nin güneyinde bulunan Süleyman Şah Türbesi’nde nöbet tutan Türk askerlerinin IŞİD militanlarınca esir alındığına inanıldığını yazdı.

Kobanê’de IŞİD ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, Halep kenti sınırları içinde bulunan Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili çarpıcı bir iddia atıldı. Washington Post’un "Antik bir mezar Suriye'nin zalim iç savaşında nasıl fay hattı olur?" başlıklı haberinde, “Kürt güçleri IŞİD’e karşı direnmekte zorlanırken Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD militanlarınca kuşatıldığına ve nöbet tutan askerlerin esir alındığına inanılıyor” denildi. İddianın detaylarının ortaya çıkmadığını da yazan Washington Post, “Ancak Türk eksklavının (bir devletin başka bir devlette bulunan küçük toprak parçası – T24) bulunduğu yer, jeopolitik olarak daha endişe verici olamazdı” ifadelerine yer verdi.

Haberde, “Türkiye’nin ABD liderliğinde, Avrupalı ve Arap ortaklarıyla IŞİD’e yönelik operasyonlarda yer almaması dikkati çekmişti. Bu, önce Musul’da 49 Türk’ün rehin alınmasına bağlanmıştı. Rehinelerin serbest bırakılmasıyla, Türkiye’nin rolüyle ilgili spekülasyonlar Süleyman Şah Türbesi’ne yönelmiş durumda” denildi.