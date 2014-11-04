IŞİD'in kaçırdığı 234 Ezidi serbest

Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarınca kaçırılan 234 Ezidi'nin serbest kaldığını açıkladı.

Bölgesel Yönetimin Mülteci İşleri Sorumlusu Nuri Osman, "154 kadın ve sekiz erkek rehinenin IŞİD militanlarından kaçmayı" başardığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bazı Ezidi Kürtler için fidye ödenirken, bazıları da Kürt güçlerince kurtarıldı. Osman, rehinelerin çoğunun evlerine döndüğünü söyledi. Nuri Osman, IŞİD'in elinde kaç Ezidi'nin olduğunu bilmediklerini kaydetti.

IŞİD'e hava saldırısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki koalisyon güçleri son iki günde IŞİD'in Suriye ve Irak'taki mevzilerine 14 hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Pazar günü beş, Pazartesi günü de dokuz hedefin vurulduğunu açıkladı.

Kobani'de düzenlenen dört saldırıda, IŞİD'in bir muharebe mevzisinin hedef alındığı, bir IŞİD birliği ile iki binanın vurulduğu belirtildi.

Deyr Ez Zavr yakınlarında düzenlenen hava saldırısında ise IŞİD'e ait bir binanın tahrip edildiği aktarıldı.

Koalisyon uçakları Irak'ta da Beici ve Felluce'deki IŞİD mevzilerini, birliklerini ve araçlarını hedef aldı.

Koalisyona katılan Kanada, ilk hava saldırısını CF-18 savaş uçağıyla Felluce'ye düzenlemiş oldu.

Bu arada Singapur hükümeti de bugün yaptığı açıklamada, havadan havaya yakıt ikmali için koalisyona Boeing KC-135R uçaklarıyla askeri destek verebileceğini duyurdu.

Kobani'de çatışmalar

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, koalisyonun Kobani ve çevresine düzenlediği hava saldırılarında '20 cihatçının öldüğünü' kaydetti.

Peşmerge güçlerinin Türkiye üzerinden Kobani'ye geçmesiyle kentte çatışmalar da yoğunlaştı.

Geçen hafta sonu, YPG (Halk Savunma Birlikleri) ile ortak hareket eden Peşmerge güçleri, IŞİD'e ilk füze saldırısını düzenledi.

Bugün erken saatlerde de YPG'nin, Kobani'nin batısındaki dört köyün kontrolünü yeniden ele geçirdiğine dair haberler geldi.

Bu arada BBC Türkçe'ye açıklama yapan Kürdistan Bölge Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, "Kobani'ye yeni bir kuvvet göndermedik. Birkaç gün önce zaten Kobani'ye gittiler. Şimdiye kadar yeni silah göndermedik ancak kuvvetlerimiz orada; muhakkak onlara ağır silah gerekli olacak. Teçhizat gerekli olacak. Göndereceğiz onlara." dedi.

IŞİD ile şimdiye kadar yakın çatışma olmadığını söyleyen Helgurd Hikmet, "Peşmerge ağır silah kullanıyor. Ağır silahlarla saldırıda bulunuyor. YPG bizden ne isterse göndereceğiz. Silah da istese göndereceğiz. Daha önce söylemiştik, Rojava'ya yardım sözü vermiştik. Şimdi bizden ne istenirse yapmaya hazırız." dedi.