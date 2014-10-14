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Dünya

"IŞİD 'şeriata uygun' kadın ticareti yapıyor"

Uzmanlar 4 bin 500 Ezidinin hâlâ IŞİD'in elinde olduğunu söylüyor

14 Ekim 2014 10:41

İngiliz gazetesi Daily Telegraph gazetesi, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) binlerce Ezidi kadını cariye olarak sattığını bildiriyor.

Gazeteye göre kendisini İslam Devleti olarak tanımlayan oluşum bu uygulamanın detaylı teolojik nedenlerini de yayınladı.

İslam Devleti'nin İngilizce internet dergisi Dabiq'da yeni bir makalede, sadece uygulama itiraf edilmiyor, bunun erken İslam'ın teolojik kararlarına uygun olduğu ileri sürülüyor.

Makalede "Yakalanmasından sonra, Ezidi kadın ve çocuklar çatışmaya katılan İslam Devleti savaşçıları arasında şeriata göre bölüştürüldü" deniyor.

Müşrikler olarak tanımlanan paganlar ve putperestler ile, sapkın olarak kabul ettikleri Müslüman mezheplerin kadınların arasında bir fark olduğunu da söylüyor.

Daily Telegraph grubun bu kadınları Ağustos ayında Kuzey Irak'ta yayıldıkları zaman ele geçirdiğini kaydediyor.

Makalenin büyük bölümü İslamın ilk yıllarında Hz Muhammed ve sahabelerin uygulamaları gerekçe göstererek, İslam Devleti'nin davranışı için teolojik gerekçelere ayrılmış.

Gazeteye göre, Dabiq'deki makalede "iyi bilinen" kurallar uyarınca çocukların annelerinden ayrılmadığı da kaydediliyor.

Irak'ın kuzeyinde, Bölgesel Kürdistan Yönetimi'nin kontrolü altındaki yerlerde Ezidiler derme çatma kamplarda ve hatta köprü altlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Uzmanlar 4 bin 500 Ezidinin hâlâ IŞİD'in elinde olduğunu söylüyor.

Bunlardan 3 bin kadarının ise kadın ve çocuk olduğu tahmin ediliyor.

IŞİD'in genç Ezidi kadınları 'savaş ganimeti' olarak gördüğü ve kontrol altında tuttuğu bölgelerde esir Ezidilerin alınıp satıldığı belirtiliyor.

Şu ana kadar IŞİD'in elinde esir düşen Ezidilerden sadece birkaçı kaçıp kurtulmayı başarabildi.

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