Barzani: Ezidi kadınlara tecavüz edenleri, satanları asla affetmeyeceğiz

Irak'taki Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Musul'un Sincar ilçesindeki çatışmalarda 400 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü ve IŞİD'in 3 bin metrekarelik bir alandan geri çekilmek zorunda kaldığını söyledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi Selahaddin ilçesindeki konutunda kabul etti.



Al Jazeera'nin haberine göre, baş başa geçen görüşmenin ardından Barzani ve Mogherini, ortak basın toplantısı düzenledi. Mesut Barzani, konuşmasında peşmergenin, Sincar'daki başarısına değinerek, "IŞİD, Sincar'da büyük bir darbe yiyerek 3 bin metrekarelik bir alandan geri çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekilme sırasında 400 IŞİD teröristi öldürüldü. Nerede olursa olsun IŞİD'e cevap vermeye devam edeceğiz. Bunu vurgulamak istiyorum ki IŞİD'in geleceği yok" dedi.

'Ezidi kadınları kaçırıp tecavüz edenleri affetmeyeceğiz'

Saldırılara destek verenlere, özellikle Ezidi kadınları kaçırıp, tecavüz eden ve satanları asla affetmeyeceklerini vurgulayan Barzani, bu konuda toleranslı olmayacaklarının altını çizerek, "Bizim elimizden kaçamayacaklar. Ancak hiçbir şekilde toplu cezalandırma olmayacağını temin ediyorum. Masum insanlara dokunulmayacaktır. Elbette cezalandırma ve yargılamaların tümü yasal çerçeveler içerisinde sonuçlanacaktır" diye konuştu.

'Türkiye'nin bize daha çok yardım edeceğini düşünmüştük'

Barzani, Kürt bölgesinin bağımsızlığına yönelik soruya, "Bağımsızlık meselesi, Kürtlerin en doğal hakkıdır. Bu, devam eden bir süreçtir. Kürdistan halkı, kendi kaderini kendisi tayin edecektir" karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "Türkiye, bu savaşta size yeteri kadar yardımcı oldu mu" sorusuna Barzani, "Türkiye'nin bize daha çok yardım edebileceğini düşünmüştük. Saldırıların başladığı ilk günlerde onlar da bize biraz mühimmat sağladı. Ancak Türkiye'nin bize yapmış olduğu en iyi yardım, peşmerge güçlerinin, Kobani'ye geçişinde kolaylık sağlamasıydı. Türkiye bir devlettir ve bir siyaseti vardır. Kendilerinin bu şekilde bir yaklaşımı vardır" cevabını verdi.





'IŞİD bizi de tehdit ediyor'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de "IŞİD, sadece Kürtlerin güvenlik ve istikrarını değil, bizi de tehdit ediyor. Bu savaş, sadece sizin değil, hepimizin ortak savaşıdır" diyen Mogherini, "Güvenlik alanlarının yanı sıra insani yardımda da sizlere destek olmaya hazırız. Üzerindeki büyük sığınmacı yükünün farkındayız. AB olarak sizlere gerekli tüm yardımları yapmak için görüşmeler yapıyoruz. Bölgedeki ülkeler ile oturup, IŞİD'in tüm devletler için tehlike arz ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden hepimizin bu savaşa katılması gerekiyor. Sizler, IŞİD'e karşı ilk umutlu adımı attınız ve bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu adımınız, IŞİD'in kırılmasında atılan ilk adımdır" değerlendirmesinde bulundu.



