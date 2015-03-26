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Dünya

İran'dan Yemen bombardımanına kınama

'Birçok Yemenli sivil, ABD destekli saldırganlık nedeniyle hayatını kaybetti'

26 Mart 2015 13:22

Suudi Arabistan ve ABD öncülüğünde 10 ülkeden oluşan koalisyonun Yemen’e askeri bombardıman başlatmasına İran’dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı hava saldırılarını kınadı. Dışişlerinin açıklamasında, operasyonun "hemen durdurulması" talep edilerek, "Suudi Arabistan'ın askeri saldırganlığı ülkedeki krizi daha da derinleştirecek" ifadesi kullanıldı. 

Sivillerin hayatını kaybettiğine dair görüntülerin yayınlandığı esnada, “Birçok Yemen vatandaşı ABD destekli saldırganlık nedeniyle hayatını kaybetti” denildi.

Press Tv'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Merziye Afham, hava saldırılarının Yemen'in toprak bütünlüğünün altını çizdi ve hava saldırılarının bölgede terörizmin yayılmasına neden olacağını söyledi.

 

'ABD destekli saldırganlık'

 

İran devlet televizyonunda yer alan haberde ise, askeri operasyon için “ABD destekli saldırganlık” ifadesi kullanıldı. Reuters’ın haberine göre, devlet televizyonunda hava saldırıları sonucu yıkılan binalar, yaralılar ve hayatlarını kaybeden siviller gösterildi. Görüntülerin yayınlandığı esnada, “Birçok Yemen vatandaşı ABD destekli saldırganlık nedeniyle hayatını kaybetti” denildi.

 

Husi yetkilisi: İran’ın yardımı olmadan da savunabiliriz

 

Öte yandan, Şii Husilerin yönetim kurulundan Muhammed el-Buheyti, Reuters’a operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Buheyti, operasyonun başlamasının ardından Tahran yönetimiyle bağlantıya geçip geçmedikleri sorulduğunda, Husilerin İran’ın desteği olmadan kendilerini savunabileceğini belirterek, “Yemen halkı, herhangi bir yabancı ülke katılımı olmadan da bu saldırıyla başa çıkabilir” dedi.

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