Moddy's'in 'negatif' açıklaması ve Yemen operasyonu doların ateşini yükseltti

Moody's'in dün akşam Türk bankalarına ilişkin yaptığı negatif değerlendirme ve Yemen'de gece başlayan askeri operasyon sonra dolar güne 2.6030'dan başladı.

Yemen operasyonu öncesi dün 2.57 civarında işlem gören dolar/TL bugün güne 2.6031'e kadar yükselerek başladı. TL'nin dolar karşısındaki dün akşamdan beri değer kaybı yüzde 1.25'i aştı. Kur TSİ 0858'de 2.6011/2.6020 seviyesinde işlem gördü, aynı saatte sepet bazında TL 2.7213/2.7000, euro/TL 2.8484/2.8528 seviyesindeydi.

Suudi Arabistan, müttefik Arap ülkeleriyle birlikte bugün Yemen'de İran'ın desteklediği ve Aden kentini kuşatan güçleri hedef alan askeri operasyon başlattı.

Suudi Arabistan'dan 150 bin asker

El Arabiya televizyonu Suudi Arabistan'ın askeri operasyona 150,000'e kadar asker ve 100 savaş uçağıyla katıldığını ve Mısır, Ürdün, Sudan ve Pakistan'ın kara harekatına katılmaya hazırlandığını belirtti.

Yemen'deki istikrarsızlığın büyümesi dünya piyasalarına petrol arzı hakkında endişe yaratırken askeri operasyon açıklamasının ardından Brent petrolü fiyatları neredeyse yüzde 6 artış kaydetti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, TL'deki değer kaybının jeopolitik endişelere bağlı olduğunu belirterek, "Petrol fiyatlarından da gördüğümüz üzere küresel piyasalar petrol arzını etkileyebilecek uzun sürebilecek bir askeri çatışma ortamı olabileceğini fiyatlıyorlar. TL'de hem coğrafi konum hem petrol fiyatları hem de küresel riskten kaçıştan en çok etkilenecek para birimleri arasında" dedi.

İran Husiler'i destekliyor

Yemen'deki çatışmalar giderek iç savaşı andıran bir hal alarak, ülkeyi Şii İran ile Sünni Suudi Arabistan arasındaki üstünlük mücadelesinin başlıca cephelerinden biri haline getiriyor.

İran'ın desteklediği Husiler'e karşı bölgedeki Suudi Arabistan gibi Sünni krallıkların Yemen Devlet Başkanı Abd-Rabbu Mansur Hadi'ye destek çıkması ülkedeki krizin bölgesel bir savaşa dönme olasılığını artırıyor.

Petrol 60 dolara dayandı

Ortadoğu'da artan gerilim petrol fiyatları ve güvenli liman olarak görülen yene talebi destekliyor. Brent petrolü askeri harekatın ardından keskin şekilde yükselerek yüzde 6 değer kazandıktan sonra petrol ithalatçısı ülkelerin petrol arzına yönelik bir tehlike görmediklerini açıklamalarının ardından 60 doların altına indi. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 0820'de 58.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Tahvil/bono piyasasında iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilinde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.48 oldu. 10 yıllık 24 Temmuz 2024 itfalı gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.19 olurken, valörde son işlem yüzde 8.31 olarak gerçekleşti.

Suudi Arabistan’ın Yemen’de askeri operasyona başlamasının etkisiyle petrol fiyatları 60 dolara dayandı.

Suudi Arabistan, müttefik Arap ülkeleriyle birlikte Yemen’de İran’ın desteklediği ve Aden kentini kuşatan güçleri hedef alan askeri operasyon başlatmasının etkisiyle, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent tipi petrolün varil fiyatı, yaklaşık 5 dolar sıçramayla 59.71 dolara tırmandı.

ABD hafif hampetrolünün fiyatı da yeniden 50 doları aşarak 51.98 dolara kadar çıktı.