Moody's: Türk bankalarının görünümü negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki bankacılık sektörünün görünümünün, kurlardaki oynaklık ve ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle "negatif" olduğunu belirtti.

Moody's'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Moody's Yatırımcı Servisi bankaların büyüme fırsatlarını azaltacak ve borçlananların ödeme gücünü zayıflayacak olan ekonomik büyümedeki yavaşlama ve kurdaki oynaklık sebebiyle Türkiye bankacılık sisteminin görünümünün negatif olduğunu belirtmektedir" ifadesini kullandı.

Moody's açıklamasında, "Varlık kalitesindeki ılımlı aşınmayla birlikte, sermaye piyasalarından finansmana olan bağımlılık, bankacılık sistemini uluslararası yatırımcı güvenine ve dolar cinsi faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının ışığında borçlanma maliyetlerinde oluşacak olası artışlarının etkisine maruz bırakıyor" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Moody's'in Başkan Yardımcısı Irakli Pipia, "Düşük seviyelerde olmasına rağmen tüketici ve kobilere ilişkin sorunlu kredilerde artış bekliyoruz. Ekonomik yavaşlamaya karşı bu zamana kadar direncini ispatlayan kurumsal krediler, halen kur volatilitesine karşı hassas" ifadelerini kullandı. Mevcut zorlukların bankaların varlık kalitesini baskılayacağını belirten Pipia, sorunlu kredilerin toplam varlıklar içerisinde yüzde 3-4 seviyesine yükselebileceğini belirtti.

Türk bankalarının mevcut varlık kalitesinin hala iyi olduğunu ve Tier 1 rasyosunun 2014'te yüzde 13'ten yüzde 14'e çıktığını belirten Pipia, "Fakat bunu azalan kredi büyümesi ve ülkenin devam eden yüksek enflasyonunun bankacılık karlarını zayıflatmasına karşı dengelememiz lazım" dedi. Türkiye'de bankaların sermaye piyasalarından borçlanma maliyetlerinin artmasıyla azalan net faiz marjı baskısı ile karşılaşabileceğini belirten Pipia, "Bu durum daha sık yeniden finansman gerektirecektir. Büyük ihtimalle de olumlu şartlarla" dedi. Raporda ayrıca 2015 yılı için kredi büyümesinin yüzde 14-17 ile ılımlı düzeyde artmasının beklendiği belirtildi.