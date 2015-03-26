Yemen’deki operasyonda Husiler'in liderinin öldürüldüğü iddia edildi

Arabistan’ın gece yarısı 100 savaş jeti ile Başkent Sana’da Husi’lere yönelik başlattığı operasyonda onlarca milisin öldürüldüğü bildirildi. Saldırılarda Husi’lerin lideri Abdulmelik El-Husi’nin evinin yerle bir edildiği aktarıldı.

Mısırdaki Şark El- Avsat gazetesi suudlu bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, bu saldırılarda evi yerle bir edilen Husi liderinin de öldüğü iddia edildi.



Suudi Arabistan önderliğinde başlatılan operasyona başta Mısır olmak üzere Fas, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn her türlü askeri desteği vereceklerini olayın ilk başladığı andan itibaren duyurmuşlardı.





Suudi Arabistan 150 bin askerle Yemen'e girdi





Suudi Arabistan hava saldırısını gerçekleştirdiği 100 savaş uçağının yanında operasyonu genişleterek devam ediyor. Sabah saatlerinde sınırındaki El-Hazm kentine 150 bin askerle karadan girdiği duyuruldu.