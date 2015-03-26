Suudi Arabistan Yemen'i havadan vurdu, operasyona 10 ülke destek veriyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri, Yemen’de Şii Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) ilerleyişini durdurmak için askeri müdahalede bulundu. Operasyona 100 savaş uçağı ve 150 bin asker ile katılan Suudi Arabistan, 10 ülkeden oluşan koalisyonun, kayıplara karışan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi’yi desteklemek için harekete geçtiğini açıkladı. Hadi'yi El Kaide'yle mücadelede önemli bir müttefik olarak gören ABD de operasyona lojistik yardım ve istihbarat desteği yaptığını duyurdu. Operasyonda şu ana kadar en az 25 sivil hayatını kaybetti.

Yemen’de Şii Husilerden oluşan Ensarullah Hareketi’nin başkent Sana’nın ardından Taiz ile liman kenti Aden’i de ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Hadi’nin Aden’i terk ederek kayıplara karışmasının ardından Suudi Arabistan Yemen’e hava saldırısı düzenledi. Gece saatlerinde kameraların karşısına geçen Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Abdül bin Ahmet el Cubeyir, dört Körfez ülkesinin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin operasyona katıldığını söyledi. Ülke ismi belirtmeyen Büyükelçi operasyondan önce ABD’ye danıştıklarını ancak Washington yönetiminin Yemen’e yönelik saldırıya katılmadığını söyledi.

“Radikal gruplarla başa çıkabilmek için Yemen hükümetini desteklemek gerekiyor” diyen el Cubeyir, kayıplara karışan Cumhurbaşkanı Hadi’yi desteklediklerini ve Husi hedeflerini vurduklarını açıkladı.

Operasyonu Prens yönetiyor

Suudi Arabistan'ın müttefik Arap ülkeleriyle birlikte başlattığı "Kararlı fırtına" isimli operasyon Suudi Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Salman'ın yönetiminde devam ediyor.

100 savaş uçağı ve 150 bin asker

Dubai merkezli El Arabiya televizyonu, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Şii Husilere yönelik operasyona 100 savaş uçağı ve 150 bin asker ile katıldığını bildirdi.

Al Arabiya'nın haberinde, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Fas, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn'in de operasyona destek verdiği, Mısır, Pakistan, Ürdün ve Sudan'ın olası bir kara harekatına hazır oldukları belirtildi.

En az 25 sivil öldü

Operasyonda, Sana'daki Daylami hava üssündeki uçaksavar bataryaları ile dört savaş uçağının etkisiz hale getirildiği, Sana'nın güneyindeki Husilere ait askeri kampların da vurulduğu ifade edildi.

AFP'ye konuşan bir sivil savunma kaynağı, Suudi Arabistan'ın Sana'daki hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Kaynak, yedi evin yıkılmasına neden olan saldırılarda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu, enkaz altında başka kişilerin de olabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı ise sivil can kaybını 25 olarak duyurdu. Husilere ait el Mesire televizyonu Sana'daki tüm sağlık personelinin acilen hastanelere gelip görev başında olmalarını istedi.

Operasyon sürerken, Hadi'ye bağlı güçlerin Aden'deki uluslararası havalimanının kontrolünü tekrar ele geçirdiği bildirildi.

‘İran'a izin vermeyiz’

Suudi uçaklarının Sana’yı bombaladığı belirtilirken, Büyükelçi El Cubeyir, kara operasyonun da sinyalini verdi. Cubeyir ilerleyen dakikalarda Suudi Arabistan ordusunun başka varlıklarının da harekete geçebileceğini söyledi.

Dün Husilerin Aden’de ilerleyerek havaalanını kontrol altına almalarının ardından Suudi Arabistan sınıra asker yığmıştı. Suudi Arabistan daha önce İran’ı Ensarullah Hareketi üzerinden Yemen’i kontrol altına almaya çalışmakla suçlayarak “buna izin vermeyeceğiz” açıklaması yapmıştı.

Yemen sınırına dev bir duvar ören ve Kızıl Deniz’deki donanma üssünü takviye eden Suudi Arabistan, Yemen saldırısını da BM’nin ve Arap Birliği’nin Hadi yönetimini destekleyen kararlarına dayandırdı. Yemen Dışişleri Bakanı Riyad Yasin Abdullah da Arap Birliği’ni Husilere müdahale etmeye çağırırken, Devlet Başkanı Hadi’nin ülkeyi terk ettiği iddialarını yalanladı. Hadi'nin Reuters'a konuşan bir yardımcısı, Aden'deki konutundan ayrılan Yemen liderinin yine bu kentteki üssünde olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de saldırıdan hemen önce Hadi’nin Aden’deki konutundan kaçtığını doğruladı, Husilerin ilerleyişini ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi.

ABD'den lojistik ve istihbarat desteği

ABD, Başkan Barack Obama’nın emri doğrultusunda Yemen’e askeri operasyon düzenleyen ülkelere lojistik yardım ve istihbarat desteğinin sağlandığını duyurdu.

Beyaz Saray, Suudi Arabistan ile KİK üyelerinin Yemen’e yönelik düzenlediği askeri operasyon konusunda yazılı açıklama yaptı. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan imzasıyla yapılan açıklamada, ABD yönetimin Husilerin seçilmiş hükümete yönelik askeri eylemlerini sert bir şekilde kınadığı bildirildi.

Husiler’den tepki

Ensarullah Hareketi, Yemen’e Suudi müdahalesi başlamadan hemen önce, dış müdahale isteyen Hadi’ye tepki gösterdi. Katar televizyonu El Cezire’ye konuşan Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed el-Buheyti böyle bir hamlenin kaosa neden olacağını söyledi. Ensarullah Hareketi, Hadi’nin kendilerine karşı savaşta “Halk Komiteleri” adı altında El Kaide’nin Yemen kolu olan Ensaru’ş- Şeria’yı kullandığını iddia ediyor.

Yemen’in devrik lideri Ali Abdullah Salih’in emrindeki güçlerin de Ensarullah’la birlikte halefi Hadi’ye karşı savaştırdığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan ordusu, 2011’de Kral Halife yönetimine karşı isyanların patlak verdiği Bahreyn’e de müdahale etmişti.

Hadi, ABD için kilit öneme sahip

Yemen'de Eylül ayından bu yana başkent Sana'nın kontrolü Husilerdeydi. Ocak ayında Sana'daki cumhurbaşkanlığı sarayını ve birçok hükümet binasını basarak ele geçiren silahlı Husi milisler, ABD'nin El Kaide'yle mücadelede önemli bir müttefik olarak gördüğü Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Halid Mahfuz Bahhah'ı istifaya zorlamıştı.

İran destekli Husilerin ev hapsinde tuttuğu Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi geçen ay Sana'dan kaçarak, ülkenin güneyindeki Aden kentine gitmişti.