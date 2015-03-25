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Dışişleri uyardı: Zorunlu olmadıkça Yemen'e gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, iç karışıklığın sürdüğü Yemen'de bulunan Türkiye vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu

25 Mart 2015 22:37

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Yemen’e gidilmemesi yönünde uyarı yapılırken, "Halen Yemen’de kalan/bulunan vatandaşlarımızın ülkeden derhal ayrılmaları ve zorunlu olmadıkça Yemen’e seyahat etmemeleri yönündeki tavsiyemizin bir kez daha hatırlatılması uygun görülmüştür" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yemen’de güvenlik durumundaki olumsuz gelişmeler nedeniyle 27 Ağustos ve 30 Eylül 2014 ve son olarak 14 Şubat 2015 tarihlerinde Bakanlığımız tarafından yapılan duyurularda vatandaşlarımızın Yemen’e seyahatlerini iptal etmeleri, Yemen’de bulunan vatandaşlarımızın da behemahal ülkeden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmişti.

Yemen’de bulunan vatandaşlarımıza ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 16 Şubat 2015 günü Sana Büyükelçiliğimizin faaliyetleri geçici olarak askıya alınmıştı.

Yemen’de kamu düzeni ve güvenlik durumundaki istikrarsızlık ve asayişle ilgili gelişmeler devam etmekte olup, durumun daha da kötüleşmesi ihtimali bulunmaktadır. Bugün itibariyle Aden Havaalanı kapalıdır.

Bu çerçevede, halen Yemen’de kalan/bulunan vatandaşlarımızın ülkeden derhal ayrılmaları ve zorunlu olmadıkça Yemen’e seyahat etmemeleri yönündeki tavsiyemizin bir kez daha hatırlatılması uygun görülmüştür.

Yemen’de kalan vatandaşlarımızın ve yakınlarının ihtiyaç duymaları halinde aşağıda kayıtlı numaradan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine ulaşmaları mümkündür.

Konsolosluk Çağrı Merkezi tel: (+90) 312 292 29 29"

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