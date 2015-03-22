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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de isyancılar Taiz'i ele geçirdi

Şii Husi militanları Yemen’in üçüncü büyük kenti Taiz'de birçok bölgeyi ele geçirdi.

22 Mart 2015 15:53


Güvenlik yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Şii Husi militanlarının kontrolünü ele geçirdikleri noktalar arasında havaalanı da bulunuyor.

Stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan Taiz kenti başkent Sana ve sahil kenti Aden'in arasında bulunuyor. Güvenlik güçleri temsilcileri, militanları durdurmaya çalışan ordunun halen, devrik Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlılığını koruduğunu kaydediyor. Salih 2012 yılında Şii Husi milislerini desteklediği ve siyasi dönüşüme mani olduğu gerekçesiyle düzenlenen geniş çaplı protestoların ardından istifa etmişti.

Yemen'de siyasi kaos ve şiddet ortamı uzun yıllardır devam ediyor. Ülkede Şii Husiler, El Kaide ve IŞİD'in de dahil olduğu birçok silahlı grup arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. El Kaide uzun yıllar boyunca Arap Yarımadası’ndaki en güçlü terör örgütü konumundaydı. Yaz başından itibaren Sana'yı almak için harekete geçen Şii Husi militanları ise ocak ayında kentin kontrolünü ele geçirmişti. Meclis feshedilirken, Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi ise Aden kentine kaçmıştı.

BM Güvenlik Konseyi bu akşam olağanüstü toplanarak Yemen'deki son gelişmeleri masaya yatıracak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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