'Yemen Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti' iddiasına Dışişleri Bakanı'ndan yalanlama

Yemen Dışişleri Bakanı Riyad Yasin Abdullah, Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi'nin ülkeden kaçtığına yönelik haberleri yalanladı. Abdullah ülkesindeki sorunun müzakerelerle çözülmesi yolunda tüm umutlarını ise kaybettiklerini belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, Yemen Dışişleri Bakanı Arap Birliği'ne "askeri müdahale" çağrısında bulundu. Daha önce başkent Sana'yı ele geçiren isyancı Şii Husiler, Hadi'nin kaçtığı ülkenin güneyindeki Aden kentine ilerliyor. Kent dışında yoğun çatışmaların sürdüğü, Husilerin Aden Havaalanı'nı ele geçirdiği bildirildi. Havaalanı güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi'nin nerede olduğu ise bilinmiyor.

Hadi'nin Aden'deki Başkanlık Sarayı savaş uçaklarınca bombalanmış, Cumhurbaşkanı'nın ise güvenli bir yerde olduğu açıklanmıştı.

Yemen Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi'yi yakaladıklarını açıklayan Husiler, Hadi'nin yakalanmasına yardımcı olacaklara da 20 milyon Yemen Riyali (93 bin dolar) ödül vadetti.

BM'ye 'Harekete geçin' çağrısı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, "gönüllü ülkelerin" Şii isyancı Husiler'i durdurmak amacıyla düzenlenecek bir operasyona onay vermesini istemişti.

Abdurrabu Mansur Hadi, Konsey'e gönderdiği mektupta, isyancılara karşı "meşru idarenin her türlü yolla" desteklenmesine izin verecek bir karar çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Hadi daha önce de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği'ni müdahaleye çağırmıştı.

İsyancılar Husiler Ocak ayında başkent Sana'yı ele geçirmişler, Hadi'yi ev hapsine almışlar ve beş kişilik bir "Başkanlık Konseyi" oluşturmuşlardı. Ancak Cumhurbaşkanı Hadi ev hapsinden kaçmayı başararak Aden'e gitmiş ve 'Görevimin başındayım' mesajını vermişti. Yemen'deki krize, bölgesel rakipler İran ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği belirtiliyor. Salı günü Suudi Arabistan'ın zırhlı birliklerini Yemen sınırına kaydırmaya başladığı bildirilmişti.