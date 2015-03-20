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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de 142 kişinin öldüğü cami saldırılarını IŞİD üstlendi

Yemen'in başkenti Sana'da iki camiye düzenlenen bombalı saldırılarda en az 142 kişi öldü, saldırıyı IŞİD üstlendi

20 Mart 2015 17:40


Görgü tanıkları saldırganların önce Sana'nın güneyindeki Bedir Camii'ye saldırı düzenlediğini, içeride bulunanlar dışarıya kaçmaya çalıştığı sırada da ikinci bir patlama sesininin duyulduğunu aktarıyor. Sana'daki ikinci saldırı ise kentin kuzeyindeki El Haşuş Camii'ye düzenlendi. Her iki saldırıda en üz 142 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e yakınlığıyla bilinen Husiler, Yemen'in kuzeyini ve başkent Sana'yı ele geçirmişti. Eski Devlet Başkanı 2012 yılında düzenlenen geniş katılımlı protestoların ardından istifa etmişti. Ali Abdullah Salih, Husiler'i isyana teşvik etmekle suçlanıyor. Husileri Şii oldukları için İran'ın da desteklediği ileri sürülüyor.

Husiler başkent Yemen'de bu yılın Ocak ayında kontrolü tamamen ele geçirmiş, Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi istifaya zorlamıştı. Hemen ardından parlamento da feshedildi. Şubat ayı sonunda istifa eden Abdurabbu Mansur Hadi, Aden'e kaçmayı başardı. Uluslararası alanda kabul gören Devlet Başkanı istifasını geri aldığını söyleyerek ülkenin güneyindeki liman kenti Aden'i başkent ilan etti. Devlet Başkanı taraftarları ve karşıtları arasında dün Aden'de şiddetli çatışmalar yaşandı. Bir savaş uçağı Abdurabbu Mansur Hadi'nin sarayına saldırı düzenledi. Devlet Başkanı'nın saldırının ardından daha güvenli bir yere götürüldüğü, ancak ülkeyi terketmediği açıklandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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