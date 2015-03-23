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Dünya

BM'den uyarı: Yemen Suriye'ye dönüşebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'in iç savaşın eşiğine geldiği uyarısında bulundu

23 Mart 2015 15:55

Yemen'deki son gelişmeler üzerine örgütün acil gündemle toplanan Güvenlik Konseyi, ülkede Suriye benzeri uzun soluklu bir çatışma ortamının oluşmaması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya Katar'dan telekonferansla katılan BM'nin Yemen temsilcisi Cemal Benomar,"Husilerin ülkenin tamamını ele geçirerek hakimiyet kurmasını beklemek hayalcilik olur. Ama Cumhurbaşkanı [Abdurrabu Mansur] Hadi'nin de tekrar istikrarı getirecek kadar destek çekmesi aynı ölçüde zor. Ülke mevcut gidişatıyla Suriye, Libya ya da Irak'taki gibi uzun süreli bir çatışmanın eşiğinde" dedi.

Yemen'de Hadi yönetimine karşı ayaklanan Şii Husiler Ocak ayında başkenti Sana'yı ele geçirmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Hadi de güneydeki liman kenti Aden'e kaçarak görevinin başında olduğunu söylemişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin de imzaladığı bildiride Hadi hükümetinin desteklendiği vurgulandı.

Yemen Cumhurbaşkanı Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak "Krize eldeki tüm imkanlarla acilen müdahale edilmeli" çağrısını yapmıştı.

 

'Amerikan kuklası'

 

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi ise haftasonu devlet televizyonundan yaptığı konuşmada tüm Yemenlileri Husi milislerine destek verip ve IŞİD'e, hem de El Kaide'ye karşı mücadeleye çağırdı.

Geçen hafta Cuma günü başkent Sana'da iki camiye düzenlenen intihar saldırılarında 142 kişi ölmüş ve saldırıları IŞİD üstlenmişti.

El Kadie'nin en güçlü yapılanmalarından birisi olarak kabul edilen Arap Yarımadası'nda El Kaide'nin merkezi de Yemen'de bulunuyor.

El-Husi, "El Kaide ya da IŞİD ülkemizin hiçbir köşesinde kendilerine saklanacak yer bulmamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi için "Amerikan kuklası" diyen el Husi, Birleşmiş Milletler'in müzakere çabalarını da eleştirdi ve "Sonsuza kadar müzakere olmaz. Bu maskaralık" diye konuştu.

Husiler özellikle Suudi Arabistan'a arabuluculuk rolü verilmesini kabul etmiyor.

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