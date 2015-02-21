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Dünya
Deutsche Welle

Yemen lideri El Hadi başkent Sana'dan kaçtı

Yemen'de geçen ay görevinden istifa ettikten sonra Şii Husi militanlar tarafından ev hapsine alınan eski devlet başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi, başkent Sana'dan kaçtı.

21 Şubat 2015 14:38


Yemen eski devlet başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi, korumaları eşliğinde güneydeki liman kenti Aden'e ulaştı. El Hadi'nin memleketi olan Aden'de, Husi militanların iktidarı tanınmıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) El Hadi'nin derhal serbest bırakılması için Husilere çağrıda bulunmuştu.

Husi militanlar önce başkent Sana'da, ardından diğer kentlerde kontrolü ele geçirmiş, önde gelen Yemenli liderleri ev hapsine almışlardı.

Yemen'de Husi aşiretlerinin isyanı 2004 yılında başladı. Çatışmalarda şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Husi aşireti mensupları, Şii mezhebinin Zeydi koluna bağlı. Yemen'in yönetiminde ise Sünniler söz sahibiydi. Husiler, kendilerine Sünniliği seçmeleri için baskı yapıldığını ileri sürüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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