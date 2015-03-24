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Dünya

Yemen'den Körfez ülkelerine müdahale çağrısı

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Şii isyancıların durdurulması için Körfez ülkelerine müdahale çağrısı yaptı

24 Mart 2015 10:53

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Şii isyancıların ülkenin güneyine doğru ilerleyişinin durdurulması için Körfez ülkelerine müdahale çağrısında bulundu.

Şii Husiler geçen ay Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur'u fiili olarak iktidardan düşürmüştü.

Güneydeki liman kenti Aden'e giden Hadi, burada yeni bir yönetim üssü kurmuştu.

Haftasonu Husiler Yemen'in üçüncü büyük kenti Taiz'i ele geçirdi ve Aden'e yaklaştı.

Birleşmiş Milletler, Yemen'in iç savaşın eşiğinde olduğu uyarısını yaptı.

Suudi Asharq al-Awsat gazetesine konuşan Hadi'nin Dışişleri Bakanı Riad Yassin, altı ülkeden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi'ne (GCC) müdahale çağrısında bulundu.

Yassin çağrısını yaptığı müdahalenin içeriğiyle ilgili ayrıntı bilgi vermedi.

Yassin ayrıca, hafta sonu savaş uçaklarının Aden'deki Başkanlık Sarayı'nı vurması ardından BM ve GCC'den bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Husilerin isyanı GCC'yi alarma geçirmiş durumda.

Özellikle Suudi Arabistan Husilerin, bölgedeki en önemli rakibi İran'ın vekili olarak hareket ettiğini söylüyor.

Hem İran hem de Husiler bu iddiayı reddediyor.

Bu arada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da Körfez ülkelerinin Hadi'yi desteklemek için eyleme geçebileceğini söyledi.

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