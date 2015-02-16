Türkiye'nin Yemen Büyükelçiliği'nin faaliyetleri askıya alındı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki yönetim krizi ve buna bağlı istikrarsızlık ile toplumsal gösteriler ve karşıt güçler arasındaki çatışmaların ülkede ciddi güvenlik zafiyetine sebep olduğu belirtildi.

AA’dan Meltem Uzun’un haberine göre, bu gelişmeler üzerine Bakanlık tarafından cumartesi günü yayımlanan duyuruda, vatandaşların Yemen’e seyahatlerini iptal etmeleri, Yemen’de bulunan vatandaşların da ülkeden ayrılmalarının kuvvetle tavsiye edildiği vurgulanan açıklamada, bu hususta desteğe ihtiyacı olan vatandaşların Büyükelçilikle temasa geçmeleri telkininde bulunulduğu hatırlatıldı.

Yemen’de bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından Sana Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta başkent Sana olmak üzere tüm ülke genelinde, temenni ettiğimiz kamu düzeni ile güvenlik sağlandığında ve ulusal diyalog ile uzlaşıya dayalı meşru devlet otoritesi tesis edildiğinde Büyükelçiliğimiz faaliyetlerine yeniden başlayacaktır.

Tarihi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Yemen halkıyla dayanışmamız ve Yemen’de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğimiz devam edecektir."