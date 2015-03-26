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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'dan Yemen'e askeri müdahale

Suudi Arabistan Yemen'e yönelik askeri operasyon başlattı. Riyad, 10 ülkenin destek verdiği operasyon için 100'den fazla savaş uçağı ve 150 bin askeri teyakkuza geçirdi.

26 Mart 2015 10:58

El Arabiya Televizyonu, Yemen'e askeri müdahalenin ilk aşamasında Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin Yemen'in hava sahasını kontrol altına aldığını duyurdu. Henüz doğrulanmayan haberlere göre Yemen'in başkenti Sana'da aralarında isyancı Husi militanlarının merkezinin de bulunduğu bazı hedefler Suudi savaş uçaklarınca vuruldu. Husi liderlerinin bombardımanda hayatını kaybettiği ileri sürüldü.Yemenli kaynaklar ise hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

'Husileri İran, Sünnileri Riyad destekliyor'

Husi militanlar önce başkent Sana'da, ardından diğer kentlerde kontrolü ele geçirmiş, önde gelen Yemenli liderleri ev hapsine almışlardı. Yemen eski devlet başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi bunun üzerine memleketi, güneydeki liman kenti Aden'e kaçmıştı. İran tarafından desteklendikleri ileri sürülen Husilerin Aden'e doğru ilerlemeye başlaması üzerine El Hadi'nin ülke dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Husiler, Şii mezhebinin Zeydi koluna bağlı

Yemen'de Husi aşiretlerinin isyanı 2004 yılında başladı. Çatışmalarda şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Husi aşireti mensupları, Şii mezhebinin Zeydi koluna bağlı. Yemen'in yönetiminde ise Sünniler söz sahibiydi. Husiler, kendilerine Sünniliği seçmeleri için baskı yapıldığını ileri sürüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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