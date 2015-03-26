Ankara'dan Yemen uyarısı



Türkiye Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruda, Yemen'de kamu düzeni ve güvenlik durumundaki istikrarsızlığın sürdüğü vurgulandı. Durumun daha da kötüleşmesi ihtimalinin bulunduğu kaydedilen duyuruda şu uyarıya yer verildi:

"Halen Yemen’de kalan/bulunan vatandaşlarımızın ülkeden derhal ayrılmaları ve zorunlu olmadıkça Yemen’e seyahat etmemeleri yönündeki tavsiyemizin bir kez daha hatırlatılması uygun görülmüştür."

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki gelişmeler nedeniyle daha önce yayınladığı duyurularda, vatandaşların Yemen'e seyahatlerini iptal etmeleri, bu ülkede bulunan vatandaşların da ülkeden ayrılmalarını tavsiye etmişti.