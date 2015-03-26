Suudi Arabistan güvenlik yetkilileri: Yemen'e kara operasyonu gerekebilir

Reuters'e konuşan Suudi Arabistan'dan güvenlik kaynakları, hava saldırılarının ardından Yemen'de düzenin sağlanması için kara operasyonuna da gerek duyulabileceğini belirtti.

İsmini açıklamayan bir güvenlik kaynağı Reuters'a yaptığı açıklamada, 'Yemen'de düzeni sağlamak için kara operasyonu gerekebilir" dedi.

Bu arada Suudi Arabistan ülkenin güneyindeki havaalanlarında tüm iç ve dış uçuşları durdurma kararı aldı.

Suudi Arabistan ve bölge müttefikleri, TSİ 01.00’de Yemen'e yönelik askeri operasyon başlattı. Operasyonda İran destekli Şii Husilerin denetimindeki başkent Sana havadan bombalandı. Müttefikler Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Sudan, Fas, Pakistan, Mısır ve Ürdün’den oluşuyor.

Al Jazeera Türk'te yayımlanan habere göre, Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Adil Cubeyr, Yemen'deki barış çabalarının sonuçsuz kaldığını, bunun üzerine askeri müdahale başlattıklarını açıkladı.

Cubeyr, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talebi üzerine operasyona başladıklarını vurguladı. "Yemen'de meşru hükümet iş başında. Bu sadece bir bölge ile sınırlı kalmayacak bir operasyon" dedi.

Husilerin "her zaman şiddet yolunu seçtiğini" belirten Cubeyr, "Yemen halkını ve meşru hükümeti korumak için gerekli her şeyi yapacağız" dedi.

Büyükelçi, operasyonun Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Tüzüğüne uygun yapıldığını belirtti. Büyükelçi Cubeyr, "Öncelikle hava operasyonları başlatıldı, ancak diğer askeri operasyonlara başvurulması da mümkün" diye konuştu.

Büyükelçi, operasyonda ABD kuvvetlerinin yer almadığını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, Yemen'de Körfez İşbirliği Konseyi'nin önderliğindeki askeri operasyonlara lojistik ve istihbarat desteği verilmesi yönünde emir verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Husilerin Yemen’in seçilmiş hükümetine karşı askeri eylemini güçlü biçimde kınadığını kaydetti.

25 ölü 40 yaralı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, operasyonun yoğunlukla hedef aldığı Sana'nın kuzey bölgelerinde sivil kayıplar olduğu aktarıldı. Operasyonlarda 25 sivilin öldüğünü bildiren kaynaklar, 40 kişinin de yaralandığını ifade etti. Husilere ait el-Mesire televizyonu Sana'daki tüm sağlık personelinin acilen hastanelere gelip görev başında olmalarını istedi.