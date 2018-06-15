İran'dan ‘Kandil'e operasyon açıklaması: Gayrimeşru

Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri öncesinde başlattığı Kandil operasyonuyla ilgili İran’dan açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın TSK'nın PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta başlattığı askeri harekatı desteklemediğini söyledi ve operasyonu 'gayrimeşru' olarak nitelendirdi.

Sputnik Türkiye’nin İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Tuğgeneral Şikarçi yaptığı yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, her türlü terörle mücadele eylemini desteklemesine rağmen, ilgili ülkedeki yasal hükümetin izni olmadan terörizmle mücadele bahanesiyle üçüncü bir ülke sınırları içine operasyon yapılmasını gayrimeşru bir eylem olarak görüyor" dedi.

İran'ın son 40 yıldır teröre maruz kaldığını söyleyen Şikarçi, "Buna rağmen İran, terörist gruplarla mücadele için asla bir ülkenin egemenliğini ihlal edecek eylemleri desteklemeyecektir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'e geniş çaplı bir operasyon için İran'la görüşüldüğünü belirterek, "Bu işin bir saha ayağı var, bir de diplomaside yapılması gerekenler var. İran'la da görüşüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.