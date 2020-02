Emekli Korgeneral: Kandil harekâtı sembolik olabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği olası Kandil harekâtına ilişkin değerlendirmede bulunan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, bölgeye bilindik anlamda bir operasyonun yapılamayacağını dile getirdi. Pekin, "Yapılacak harekat çok sembolik bir şey olabilir" diye konuştu.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da, "Bu dönemde Kandil’e harekat yapmanın seçimle bağlantısı aşikar" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre 'PKK operasyonları' kapsamında Kandil Dağı’na yönelik her an harekat yapılabileceği yönünde AKP’li yetkililerin açıklamalarını emekli generaller değerlendirdi. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, bölgeye bilindik anlamda bir operasyonun yapılamayacağını dile getirdi. Bu harekatın Afrin’e yapıldığı gibi bir süpürme harekatı olamayacağını, bunun için ciddi bir askeri güç gerekeceğini kaydeden Pekin, Irak’ın kuzeyinde operasyon yürüten mevcut birliğin bir tugay olduğunu kaydetti. Pekin, “Kandil çok geniş bir bölge. Nokta olarak belli değilse harekat olmaz. Önceden yerleri belirlenir, istihbarat yapılır, nokta olarak hava hücum harekatı yapılır. Birlikler helikopterle indirilir. Kandil’e harekat için yakınında olmak lazım. O zaman da bölgede kimse kalmaz. Afrin gibi mevzi kazıp burayı savunmazlar. Yapılacak harekat çok sembolik bir şey olabilir” dedi.

"Seçimle bağlantısı açık"

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da, Kandil’e harekâtın iyi bir şey olduğunu ancak kara harekâtının kolay olmadığını söyledi. Bölgenin geniş olduğunu, lojistik sağlamanın oldukça zor olduğunu belirten Yavuz, “Bu dönemde Kandil’e harekat yapmanın seçimle bağlantısı aşikar. Etkili olursa çok iyi bir şey. Psikolojik boyut hariç, yeterli etkiyi yaratabileceği de şüpheli” dedi.