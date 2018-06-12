Bakan Canikli: Kandil için bir sonraki aşamaya geçiyoruz, Kuzey Irak'ta kalacağız

Kandil harekâtının 1 yıl önceden planlandığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli "Üs bölgeleri kuruldu, bir sonraki sürece geçiyoruz" dedi.

TSK’nin Kandil bölgesine yönelik hava bombardımanları devam ederken, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İran’ın harekata sıcak baktığını söyledi. Canikli, bölgede üs bölgelerinin de kurulduğunu ifade etti. AA Editör Masası’nda soruları yanıtlayan Canikli, özetle şunları söyledi:

"Planlama aşamaları çok önceden başladı"

Üs bölgeleri kuruldu, bir sonraki sürece geçiyoruz. Kandil operasyonu daha önce başladı. Bunun planlama aşamaları çok daha önce başladı. Seçim süreci ile alakası yok. Bu planlı aşama 1 yıla yakın bir zaman önce başladı.

"Kuzey Irak'ta kalacağız"

Kuzey Irak’ta kalacağız. Çünkü orası terör örgütü PKK’nın ana bölgeleri var. Karargâh olarak kullandıkları bir bölge orası. Teröristler orada yerleşim olarak orayı kullanıyorlar. Köylüler arasına saklanıp sivil halkı kalkan olarak kullanıyorlar. Elbette bu operasyon sivil halka zarar verilmeden yapılacaktır.

"İran destek veriyor"

İran destek konusunda sıcak yaklaştığını ifade etti. Görüşmelerimiz devam ediyor. Komşularımızla mutlaka bu operasyon hakkında görüşüyoruz. Kararlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.