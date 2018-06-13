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"İktidarın bunu seçimlerde kullanacağı propagandası mı etkili oldu bilmiyorum, Kandil için milli şuur yok"

"Kandil'e Türk bayrağını dikmek, 40 yıllık PKK ile mücadelenin neredeyse 'Kızılelma'sıydı"

13 Haziran 2018 10:34

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kandil operasyonunda Afrin'deki gibi bir milli şuur oluşmadığını söyledi. Selvi, "Seçim iklimi nedeniyle mi, yoksa iktidarın bunu seçimlerde kullanacağı propagandası mı etkili oldu tam bilemedim ama aynı heyecan dalgası yok" dedi.

Selvi'nin "Kandil operasyonunun kodları" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Kandil’e Türk bayrağını dikmek, 40 yıllık PKK ile mücadelemizin neredeyse, ”Kızılelma”sıydı.

Çünkü Kandil, PKK’nın beyni demekti. Kandil’in susturulması demek, PKK’nın belinin kırılması demekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonunun başladığını açıkladı. Nedendir bilinmez ama Kandil operasyonu henüz beklenen heyecanı oluşturmadı. Afrin harekâtında Mehmetçik’e çay yapan sakallı amcaları, börek açan teyzeleri, dolma saran anneleri, askerlik şubesine müracaat eden gençlerin oluşturduğu kuyrukları görüyorduk. Afrin’de bir milli şuur oluşmuştu. Seçim iklimi nedeniyle mi, yoksa iktidarın bunu seçimlerde kullanacağı propagandası mı etkili oldu tam bilemedim ama aynı heyecan dalgası yok.

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