AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Suruç yorumu: Kandil ve Sincar'a girilmesini hazmedemediler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili olarak “Güvenlik güçlerimizin Kandil ve Sincar'a girmesini hazmedemeyenler, dikkatleri başka yere çekmek istemektedirler” yorumunda bulundu.

Konya Valiliği tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Sorgun, halkı sağ duyulu olmaya davet etti. “Suruç'ta elim, acı bir olayı yaşadık” diyen Sorgun, şöyle devam etti:

“Terör örgütü ve yandaşları, bölgede halkımızdan, Kürt kardeşlerimizden yüz bulamayınca, sahada çalışma yapan dava kardeşlerimize saldırmışlardır. Hem içerde, hem dışarıda güvenlik güçlerimizin yoğun çalışması, halkımızın devletimize, milletimize ve bayrağımıza inancı, güvenci ve desteğini hazmedemeyen örgüt ve yandaşları, dağılmakta olan, gevşemekte olan kendi yandaşlarını pekiştirmek, sağlamlaştırmak ve gözdağı vermek üzere bu elim hadise gerçekleşmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaklar.”

‘Güvenlik güçlerinin Kandil ve Sincar'a yönelik yaptığı operasyonun hazmedilemediğini’ savunan AKP Genel Başkan Yardımcısı, “Güvenlik güçlerimizin Kandil ve Sincar'a girmesini hazmedemeyenler, dikkatleri başka yere çekmek istemektedirler. Bizim güvenlik güçlerimizin hem içeride, hem de dışarıda gücü yeter. Onlara göz açtırmıyor ve açtırmayacaklar” diye konuştu.

(DHA)