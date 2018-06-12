Orgeneral Hulusi Akar'dan Kandil açıklaması: Her türlü tehdide karşı mücadele sürecek, dönüş yok

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarını Eskişehir'deki harekât merkezinden takip etti ve açıklamalarda bulundu. Akar, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezinden takip etti. Akar, "Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok. Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır" diye konuştu.