İran: Münih'te anlaştığımız Suriye'de ateşkesti; taraflar askeri çözümün olmadığını kabul etmeli

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye krizinin askeri bir çözümü olmadığını belirterek, "Münih'te anlaştığımız şey ateşkesti, belirli bölgesel aktörlerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek bir mola değil" dedi.

Radikal'in haberine göre; Zarif, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi. İranlı Bakan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Suriye krizinin askeri çözümünün olmadığının tüm taraflar tarafından kabul edilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Buna karşın bazı ülkelerin askeri çözüm olduğuna inanmaya devam ettiğini kaydeden Zarif, "Ateşkesin sağlanabilmesi için bu yanılsamayı terk etmeleri gerekiyor. Münih'te anlaştığımız şey ateşkesti, belirli bölgesel aktörlerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek bir mola değil. Bu oldukça önemli. Ayrıca terör örgütlerine, özellikle de El-Nusra ve IŞİD'e karşı savaşın durmamasına da karar verdik" dedi.

Kapsamlı bir ateşkes ve siyasi süreç için hep beraber çalışılması gerektiğini ifade eden Zarif, kazanım elde etmek için diplomasiyi kullanmadıklarını, diğer ülkelerin de El-Nusra ve IŞİD'e canlı kalkan sağlamak için diplomasiyi kullanamayacağını söyledi.