T24 LogoT24 Logo
Gündem

İran: Münih'te anlaştığımız Suriye'de ateşkesti; taraflar askeri çözümün olmadığını kabul etmeli

"El-Nusra ve IŞİD'e karşı savaşın durmamasına da karar verdik"

16 Şubat 2016 00:55

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye krizinin askeri bir çözümü olmadığını belirterek, "Münih'te anlaştığımız şey ateşkesti, belirli bölgesel aktörlerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek bir mola değil" dedi.

Radikal'in haberine göre; Zarif, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi. İranlı Bakan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Suriye krizinin askeri çözümünün olmadığının tüm taraflar tarafından kabul edilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Buna karşın bazı ülkelerin askeri çözüm olduğuna inanmaya devam ettiğini kaydeden Zarif, "Ateşkesin sağlanabilmesi için bu yanılsamayı terk etmeleri gerekiyor. Münih'te anlaştığımız şey ateşkesti, belirli bölgesel aktörlerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek bir mola değil. Bu oldukça önemli. Ayrıca terör örgütlerine, özellikle de El-Nusra ve IŞİD'e karşı savaşın durmamasına da karar verdik" dedi. 

Kapsamlı bir ateşkes ve siyasi süreç için hep beraber çalışılması gerektiğini ifade eden Zarif, kazanım elde etmek için diplomasiyi kullanmadıklarını, diğer ülkelerin de El-Nusra ve IŞİD'e canlı kalkan sağlamak için diplomasiyi kullanamayacağını söyledi. 

ETİKETLER

süriyepydirantürkiyeabCevad Zarifışidel nusra

İlgili Haberler

Türkiye'nin Suriye'de PYD'yi vurmasının perde arkasında ne var?

TSK'nın top atışlarının arkasında Azez-Halep yolundaki kritik noktalardan biri olan Miniğ'in kontrolü için verilen mücadele olduğu söyleniyor

Davutoğlu: Rusya terör örgütü gibi davranmaya devam ederse, çok kararlı bir yanıt veririz

"Rusya, Azez'de okul ve hastane vurdu; çok sayıda çocuk ve sivil öldü"

Rusya: Türkiye, Suriye'ye karadan girerse karşısına Rusya'yı alacak

"Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve rejim mevzilerini vurmasını provokatif bir eylem"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'ye kara harekatı demek fiili olarak savaşa adım atmaktır

"ABD, YPG'yi yerel unsur olarak kullanmak istiyor, araçsal yaklaşıyor"

Sisi: Suriye’de askeri müdahaleye karşıyız

"Eğer iki yıldır bir çözüm bulabilseydik şu anki duruma gelinmezdi"

ABD'den Türkiye ve Rusya'ya 'gerginlik tırmanmasın' çağrısı

“Ruslar ile Türklerin doğrudan konuşması önemli"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24