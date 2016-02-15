AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'ye kara harekatı demek fiili olarak savaşa adım atmaktır

Türkiye'nin Suriye'deki Azez'de YPG hatlarını topçu ateşiyle vurmasından sonra gündeme gelen kara harekatı konusuyla ilgili Türkiye'nin koalisyon güçleri ile vereceği ortak karar sonucu olabileceğini belirten AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Türkiye'nin kara harekatı düşüncesi yok. Ancak çeşitli sebeplerle giriliyor, çıkılıyor. En son Süleyman Şah Türbesi gibi. Kara harekatı demek fiili olarak savaşa adım atmaktır" dedi.

Habertürk'ün haberine göre; AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Habertürk TV'de Suriye'de yaşananlara ilişkin soruları yanıtladı. Çelik, Türkiye'nin ulusal güvenliği için her türlü tedbiri almak zorunda olduğunu dile getirdi. Çelik, "YPG/PYG Suriye Kürtleri için değil, Esad için hizmet eden paralı asker konumundadır" dedi.

"Cerablus-Mare hattı bizim için son derece önemli" diyen Çelik, "Sınırımızda güvenlik riski yaşamak istemiyoruz" dedi. "Bu tedbirleri alıyoruz diye kimse savaşa girdiğimizi düşünmesin" diyen Çelik, "Savaşa sürüklenmeyelim diye atılan adımlardır bunlar. İnsani yardım koridorunun korunması içindir. Oradaki örgütlerin Türkiye'yi savaş içine çekmesine karşı tedbir niteliğindedir. YPG mesajı almazda daha büyük karşılık verilir" dedi.

Kara harekatı yapılacak mı?

Ömer Çelik, "YPG terör örgütü olarak orada sürekli mevzi kazanıyor" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kara harekatı, Türkiye'nin koalisyon güçleriyle ortak karar vereceği sonuca göre atılacak adımlardandır. Türkiye'ye karşı ulusal güvenlik tehdidi oluşturan örgütlerle yan yana durursanız, Türkiye her türlü tedbiri alır. Ancak kara harekat çok farklı bir durumdur. Türkiye'nin kara harekatı düşüncesi yok. Ancak çeşitli sebeplerle giriliyor, çıkılıyor. En son Süleyman Şah Türbesi gibi. Kara harekatı demek fiili olarak savaşa adım atmaktır.

Alınan tedbirler ulusal güvenliğimiz için, insani koridor için, Türkiye'nin fiili savaş durumuna girmemesi, terör örgütünün bölgeye yerleşmemesi için alınan tedbirlerdir. Bu haritayı okuyabilmek lazımdır. Oldu bittiyle karşılaşmak istemiyoruz, tedbir alıyoruz."

ABD'nin YPG ısrarı

ABD'nin YPG için "terör örgütü" ifadesini kullanmamasını değerlendiren Çelik, "ABD'nin ısrarı neden? ABD orada kara harekatı yapmak yerine, kendileri hava bombardımanı yaparken, karada burada YPG'yi, yerel unsurları ele alarak yapmak istiyor. Burada araçsal yaklaşıyorlar" dedi. Ömer Çelik, "Tarih boyunca ezilmiş olan Kürt halkının Türkiye'de, Irak'ta kazanımları var. Suriye'de birileri Kürt örgütler eliyle kazanımları gasp ediyor. Biz Kürtlerin gerçek kazanımlarını, bir takım örgütlerin vekalet savaşında engellemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.